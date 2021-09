Grupa K2 zdecydowała o rozpoczęciu drugiego programu skupu akcji w ramach którego planuje nabyć nie więcej niż 463 531 akcji własnych stanowiących nie więcej niż 20% kapitału zakładowego, podała spółka. Program skupu, którego potencjalna maksymalna wartość to 11,59 mln zł, rozpocznie się w 4 października 2021 r. i będzie trwał nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r., podano także.

„Uważamy, iż akcje K2 Holding są niedowartościowane na GPW, dlatego też buy-back jest korzystny dla akcjonariuszy. Obecnie nasza kapitalizacja to niecałe 50 mln zł, podczas gdy generujemy solidne wyniki, płacimy dywidendę i mamy olbrzymi potencjał wzrostu. Nasz zdywersyfikowany biznes w 2/3 oparty jest na technologiach, które odpowiadają na światowe trendy oraz zbadane potrzeby lokalnych firm, jak chociażby w obszarze e-commerce czy cloud” – powiedział prezes Paweł Wujec, cytowany w komunikacie.

Skup akcji własnych może trwać do końca czerwca 2024 roku, przy czym jego tempo ogranicza wskaźnik 25% średnich dziennych obrotów w minionym miesiącu (sierpień 2021; możliwy skup do 704 akcji dziennie). Akcje będą nabywane podczas sesji giełdowych w cenie nie niższej niż 1 zł i nie wyższej niż 25 zł za sztukę (kurs na zamknięciu sesji 31.08.2021 to 20,40 zł), podano także.

W trakcie pierwszego programu skupu akcji K2 Holding nabył już 167,4 tys. akcji własnych, stanowiących 7,2% kapitału, a nowy program skupu akcji własnych zakłada możliwość posiadania przez spółkę do 20% akcji własnych.

Cena nabycia akcji nie będzie niższe niż 1 zł za walor oraz nie wyższa niż 25 zł za walor.

„Uwzględniając całkowity limit wynagrodzenia za nabywane akcje ustalony uchwałą WZA, tj. 17 000 000 zł i kwoty wynagrodzenia wypłacone za akcje w ramach pierwszego programu skupu akcji, maksymalna wysokość wynagrodzenia za nabywane akcje w ramach drugiego programu skupu akcji wynosi 15 254 776,75 zł. Zarząd emitenta wskazuje jednak, że biorąc pod uwagę łączną liczbę akcji, jaką może nabyć emitent w ramach drugiego skupu akcji własnych (tj. 463 531 sztuk), jak również maksymalną cenę, jaka może zostać uiszczona za jedną akcję (tj. 25 zł), maksymalna pula środków jaka może zostać wykorzystana w ramach drugiego skupu akcji własnych nie będzie większa niż 11 588 275 zł” – czytamy dalej.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 119,69 mln zł w 2020 roku.

Źródło: ISBnews