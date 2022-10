Capex Grupy Kęty za 2022 rok może zostać ograniczony o ok. 100 mln wobec prognoz i wynieść ok. 350 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski.

„Potwierdzamy realizację kluczowych projektów inwestycyjnych, ale też dokonaliśmy w III kwartale przeglądu i racjonalizacji ich harmonogramu. Na początku sierpnia mówiliśmy, że spodziewany capex roczny to będzie ok 450 mln zł. Wydaje nam się, że do 100 mln zł może zostać ograniczony, czyli łącznie na ten rok capex będzie najprawdopodobniej wynosił powyżej 350 mln zł” – powiedział Warpechowski podczas konferencji prasowej.

To ograniczenie dotyczy głównie Segmentu Wyrobów Wyciskanych i Segmentu Systemów Aluminiowych. W tym drugim segmencie, jest to związane z przesunięciem finalizacji inwestycji w Złotowie na początek 2023 r.

„Zakończono drugi etap ofertowania budowy hali w Złotowie. Negocjacje z oferentami przewidziane są do końca 10.2022” – czytamy w prezentacji.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,6 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews