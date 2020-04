Grupa Kęty odnotowała 83,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 57,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 108,4 mln zł wobec 76,62 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 145,59 mln zł wobec 110,07 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 831,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 780,91 mln zł rok wcześniej.

„Pomimo ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) stanu pandemii wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzonego w dniu 20 marca przez rząd polski stanu epidemii zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych, portfel zamówień realizowany przez grupę kapitałową w I kwartale 2020 roku pozwolił osiągnąć wysokie wskaźniki obłożenia mocy produkcyjnych (ponad 90% zarówno w Segmencie Wyrobów Wyciskanych (SWW), jak i Segmencie Opakowań Giętkich (SOG) a tym samym wysoką efektywność działalności. Wyższą sprzedaż zrealizował również Segment Systemów Aluminiowych” – czytamy w raporcie.

W drugiej połowie marca część spółek zagranicznych grupy (spółki segmentu SWW w Słowenii, Ukrainie i Włoszech oraz spółki SSA w Wielkiej Brytanii, Belgii i Rumunii) odnotowała spadek przychodów wynikający z ograniczenia zamówień lub wstrzymania produkcji przez kontrahentów, jednak sytuacja ta nie miała istotnego wpływu na wyniki skonsolidowane.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale bieżącego roku wzrosły o 6% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego pomimo spadku ceny aluminium w ujęciu złotówkowym o 6%. Było to możliwe dzięki wyższej sprzedaży wolumenowej, zwłaszcza na rynki eksportowe. Sprzedaż ilościowa wzrosła w Segmencie Wyrobów Wyciskanych o ok. 8%, a w Segmencie Opakowań Giętkich aż o 45%. Tak dynamiczny wzrost sprzedaży w SOG był efektem skutecznego obłożenia nowych mocy produkcyjnych (II linia do produkcji folii BOPP oddana do użytkowania na przełomie III i IV kwartału 2019)” – czytamy dalej.

Wzrost wolumenów sprzedaży odnotowały wszystkie segmenty grupy. Niższa sprzedaż w ujęciu wartościowym wykazana w segmencie SWW pomimo wzrostu wolumenowego o 8% w porównaniu z I kwartałem roku 2019 odzwierciedla w szczególności spadek notowań aluminium o 6% w ujęciu złotówkowym i w efekcie obniżenie cen produktów segmentu, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 4,61 mln zł wobec 1,03 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.

