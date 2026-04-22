Grupa Kęty odnotowała 145 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 121 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 196 mln zł wobec 170 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 257 mln zł wobec 228 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1374 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 1354 mln zł rok wcześniej.

„Pomimo panującej na wielu rynkach słabej koniunktury oraz zwiększenia poziomu niepewności ze względu na atak USA i Izraela na Iran, większość Segmentów Grupy Kapitałowej pozyskało zamówienia w ilościach pozwalających na utrzymanie wysokiego poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych (ok. 90%). Jedynie Segment Osłon Przeciwsłonecznych w pierwszym kwartale ma cyklicznie niższy poziom produkcji, na który dodatkowo w bieżącym roku negatywny wpływ miały warunki pogodowe. W I kwartale rozpoczęto proces budowy hali produkcyjnej dla nowej inwestycji w Segmencie Opakowań Giętkich – linii do produkcji folii BOPP w zakładzie w Oświęcimiu. Uruchomienie linii jest planowane w pierwszej połowie 2028 roku” – czytamy w raporcie.

„Poziom popytu na produkty spółki W I kwartale 2026 roku pomimo braku wyraźnych sygnałów ożywienia w budownictwie Segment Systemów Architektonicznych osiągnął ok. 8-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży. Ok. 5-proc. dynamikę osiągnął Segment Wyrobów Wyciskanych (głównie dzięki wysokiej sprzedaży do SSA), natomiast w przypadku Segmentu Osłon Przeciwsłonecznych oraz Segmentu Opakowań Giętkich wartość sprzedaży r/r spadła odpowiednio o 4 i 7%. W przypadku Segmentu Osłon Przeciwsłonecznych na poziom sprzedaży wpływ miała głównie pogoda. W Segmencie Opakowań Giętkich niższe poziomy przychodów, to głównie wpływ cen granulatów (polietylenowego i polipropylenowego), które przez pierwsze dwa miesiące kwartału były znacznie niższe od notowanych w pierwszym kwartale 2025 roku” – czytamy także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 2 mln zł wobec 0 mln zł wyniku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,5 mld zł w 2025 r.

Źródło: ISBnews