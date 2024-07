Grupa Kęty odnotowała 166,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 150,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 205,4 mln zł wobec 195,2 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 255,81 mln zł wobec 240,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 1 300,71 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 1 338,37 mln zł rok wcześniej.



W I poł. 2024 r. spółka miała 316,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 286,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 540,3 mln zł w porównaniu z 2 711,36 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 478,3 mln zł wobec 440,63 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„W I półroczu 2024 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego istotne zmiany poszczególnych pozycji przychodów oraz kosztów obejmowały:

• obniżenie przychodów ze sprzedaży o 171 056 tys. zł wynikające głównie ze zmniejszenia cen podstawowych surowców oraz zmian kursów walut, w części skompensowanego wzrostami wolumenów we wszystkich segmentach działalności (+11% SWW, +9% SSA, +5% SOG);

• spadek łącznych kosztów działalności o 199 279 tys. zł, w tym głównie:

o wzrost kosztów amortyzacji o 10 064 tys. zł odzwierciedlający efekty realizowanego programu inwestycyjnego,

o obniżenie kosztów zużycia materiałów i energii o 239 637 tys. zł wynikające głównie ze zmian cen podstawowych surowców i kursów walut obcych. Średnie notowania ceny aluminium w PLN w I półroczu 2024 roku w stosunku do okresu analogicznego w 2023 roku były niższe o

ok. 5% przy jednoczesnym umocnieniu PLN względem USD o 7%, o wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 46 062 tys. zł wynikający głównie z podwyżek płac oraz wzrostu zatrudnienia,

o zwiększenie łącznego stanu zapasów produktów gotowych oraz produkcji niezakończonej o 721 tys. zł w I półroczu 2024 roku w porównaniu ze zmniejszeniem o 36 321 tys. zł w I półroczu 2023 roku odzwierciedlające zmiany wartości wyrobów gotowych i produkcji niezakończonej’ – czytamy w sprawozdaniu.

W efekcie, zysk ze sprzedaży w I półroczu 2024 roku wyniósł 372 507 tys. zł i był wyższy o 28 223 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, podano.

Niższe koszty finansowe netto o 7 420 tys. zł to głównie efekt braku ujemnych różnic kursowych netto z I półrocza 2023 roku oraz niższych kosztów odsetek, głównie z tytułu mniejszego zadłużenia.

Po uwzględnieniu wyższych o 5 418 tys. zł obciążeń podatkowych wynikających głównie z wyższego zysku przed opodatkowaniem, zysk netto w I półroczu 2024 roku wyniósł 317 058 tys. zł i był wyższy o 29 615 tys. zł w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2024 r. wyniósł 611,16 mln zł wobec 547,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,22 mld zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews