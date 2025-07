Grupa Kęty odnotowała 169 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 167 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 235 mln zł wobec 205 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 295 mln zł wobec 256 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 442 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 1 300 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 290 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 317 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 796 mln zł w porównaniu z 2 540 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 523 mln zł wobec 478 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Przychody z umów z klientami wyniosły w I półroczu 2025 roku 2 796 mln zł i były wyższe o 10% w stosunku do analogicznego okresu roku 2024. Wynika to głównie z wyższych notowań surowców w przeliczeniu na zł i presji na marże, w części kompensowanych wyższymi wolumenami sprzedaży wszystkich segmentów. Grupa kapitałowa odnotowała w I półroczu 2025 roku 7-proc. wzrost zysku z działalności operacyjnej do kwoty 405 mln zł oraz 9-proc. spadek zysku netto do kwoty 290 mln zł” – czytamy w raporcie.

„Zarząd pozytywnie ocenia zrealizowane wyniki finansowe za I półrocze 2025 roku, we wszystkich istotnych elementach. Poziomy skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej i zysku netto odzwierciedlają założenia przyjęte na ten okres w budżecie Grupy na rok 2025” – dodano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 580 mln zł wobec 611 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,14 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews