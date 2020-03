Grupa Kęty odnotowała 294,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 268,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 384,89 mln zł wobec 337,67 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 523,12 mln zł zł wobec 463,48 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 203,67 mln zł w 2019 r. wobec 2 993,45 mln zł rok wcześniej.

„Spółka dziewiąty rok z rzędu znacząco poprawiła skonsolidowane roczne wyniki finansowe, wzbijając się na historycznie rekordowe poziomy. Wydawać by się mogło, że to niemożliwe. A jednak w porównaniu z rokiem 2018 … skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 7% do 3,2 mld zł. O ten sam wskaźnik procentowy wzrosła sprzedaż zagraniczna i wyniosła 1,5 mld zł. Z kolei zysk EBITDA wyniósł 523 mln zł i wzrósł o 13%. Znacząco wzrósł skonsolidowany zysk netto, bo o 10% do kwoty 295 mln zł” – napisał prezes Dariusz Mańko w liście dołączonym do raportu rocznego.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 205,03 mln zł wobec 191,44 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zarząd pozytywnie ocenia zrealizowane wyniki finansowe we wszystkich istotnych elementach. Poziom skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej i zysku netto w roku 2019 były rekordowe w historii grupy kapitałowej Kęty. Obecny potencjał grupy kapitałowej oraz planowany program inwestycji w dalszy rozwój przy potwierdzeniu się przyjętych w 2019 roku na potrzeby prognozy wykonania roku 2020 założeń pozwoliłby w ostatnim roku realizacji Strategii do roku 2020 osiągnąć a nawet przekroczyć wyznaczone w niej cele” – podsumowano w raporcie.

Grupa Kęty jest spółką dominującą grupy kapitałowej, która działa w pięciu obszarach biznesowych: produkcji profili aluminiowych, projektowania i produkcji systemów architektonicznych oraz zewnętrznych rolet aluminiowych, produkcji opakowań giętkich, usług budowlano-montażowych w zakresie fasad aluminiowych oraz produkcji akcesoriów do montażu okien i drzwi.

Źródło: ISBnews