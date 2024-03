Grupa Kęty odnotowała 539,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 678,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 687,41 mln zł wobec 865,18 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 868,02 mln zł wobec 1 031,44 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 218,6 mln zł w 2023 r. wobec 5 930,87 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2023 rozpoczynaliśmy w warunkach dużej niepewności odnośnie sytuacji na rynkach światowych. Słabnący wyraźnie od połowy 2022 roku popyt, wojna w Ukrainie i potencjalne niedobory mediów energetycznych wymuszały ostrożne podejście do prognoz. Tym bardziej cieszę się, że mogę przekazać Państwu dobre wiadomości – wyniki osiągnięte w 2023 roku przekroczyły pierwotne założenia, a perspektywy rozwoju pozostają nadal dobre. Przy 20-30-procentowych spadkach notowań podstawowych surowców (aluminium i granulaty tworzyw sztucznych), przychody ze sprzedaży przekroczyły poziom 5,2 mld zł i były niższe jedynie o 12% od rekordowego poziomu z 2022 r. Sprzedaż do naszych klientów zagranicznych w ponad 60 krajach osiągnęła wartość 2,6 mld zł i stanowiła 51% całkowitych przychodów Grupy Kapitałowej” – napisał prezes Dariusz Mańko w liście załączonym do raportu.

„Rok 2023 był trudny, stawiał przed nami szereg wyzwań, w tym głównie w zakresie utrzymania efektywności operacyjnej. W warunkach ograniczonych zamówień, presji na marże, wysokiej inflacji i drogich kredytów Grupa Kapitałowa wypracowała wysoki wskaźnik EBITDA na poziomie 868 mln zł i zysk netto w kwocie 539 mln zł. Stabilna sytuacja finansowa pozwoliła spółce wypłacić rekordową dywidendę w kwocie 603 mln zł, tj. 62,5 zł na akcję, przy zachowaniu bezpiecznych wskaźników finansowych” – dodał.

Mańko podkreślił, że pomimo okresowego – jak zakłada spółka – spowolnienia, nie przestaje inwestować w rozwój – łączne wydatki Grupy na inwestycje wyniosły w 2023 r. ponad 300 mln zł. Dotyczyły głównie projektów Segmentu Wyrobów Wyciskanych i Segmentu Systemów Aluminiowych – zgodnie z obowiązującą Strategią do roku 2025 moce produkcyjne tych segmentów zostaną zwiększone o ok. 25%. W 2023 roku spółka uruchomiła pierwszą z dwóch pras do wyciskania profili w Kętach oraz zakończyła budowę hali nowego zakładu w Złotowie. Oba, najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju organicznego Grupy projekty, planuje zakończyć w połowie bieżącego roku, wymienił prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 583,53 mln zł wobec 699,11 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,93 mld zł w 2022 r.





Źródło: ISBnews