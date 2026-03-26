Grupa Kęty odnotowała 568 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 560 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 784 mln zł wobec 721 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 1021 mln zł wobec 932 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5494 mln zł w 2025 r. wobec 5144 mln zł rok wcześniej.

„W 2025 roku koniunktura gospodarcza w otoczeniu grupy kapitałowej Grupy Kęty SA charakteryzowała się dużym zróżnicowaniem. Dobre dane z krajowej gospodarki (3,6% wzrost PKB Polski), przeplatane były słabymi danymi z wielu głównych, europejskich rynków. Krajowy sektor budowlany po okresie stagnacji odnotował pierwsze oznaki ożywienia, które były wspierane systematycznym napływem środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oraz spadającymi w trakcie roku stopami procentowymi. Grupa Kapitałowa wykorzystała szanse na zwiększenie sprzedaży szczególnie w Europie Zachodniej, gdzie kłopoty konkurencji otwarły nowe nisze rynkowe” – czytamy w raporcie.

„W tak zmiennym otoczeniu grupa […] wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 5 494 mln zł, które były wyższe o 7% r/r., co było możliwe głównie dzięki wzrostom wolumenów r/r przy utrzymującej się presji na marże. Udział sprzedaży zagranicznej wyniósł w 2025 r. 49% i był porównywalny z rokiem poprzednim. Wskaźnik EBITDA wyniósł w 2025 r. 1 021 mln zł i był wyższy o 10% r/r (+ 89 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2025 r. 784 mln zł i był wyższy o 9% r/r (+ 63 mln zł). Po uwzględnieniu kosztów finansowych, głównie z tytułu odsetek od kredytów oraz obciążeń podatkowych, zysk netto wyniósł 568 mln zł i był wyższy o 1% r/r (+ 8 mln zł)” – dodano.

Realizacja planu inwestycji, przy rosnących przepływach z działalności operacyjnej w kwocie 937 mln zł przyczyniły się do spadku udziału kredytów (długoterminowych i krótkoterminowych) do 33% sumy pasywów (spadek o 3 pkt proc. r/r). Poziom długu netto na koniec 2025 r. wyniósł 1 372 mln zł i był niższy o 9% w porównaniu z końcem roku poprzedniego, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 553 mln zł wobec 614 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,5 mld zł w 2025 r.

