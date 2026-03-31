Grupa Kęty miała 132 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 121 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł wstępnie 181 mln zł (+6% r/r), a EBITDA 242 mln zł (+6%).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 1 430 mln zł (+6% r/r).

„Pomimo braku oznak poprawy koniunktury gospodarczej w Europie, Grupa Kapitałowa posiada zadowalający poziom zamówień, który pozwala na osiągnięcie ok. 90% wskaźnika obłożenia posiadanych mocy produkcyjnych. Dzięki temu, pomimo utrzymującej się presji na marże handlowe, prognozowane wyniki finansowe są zgodne z oczekiwaniami spółki. Aktualne szacunki zakładają osiągnięcie w I kwartale 2026 r. 1 430 mln zł przychodów (+6 r/r), przy ok. 13-proc. wzroście średnich cen aluminium wyrażonych w zł oraz ok. 1-proc. wzroście średniego kursu euro/zł wpływającego na wartość znaczącej części sprzedaży zagranicznej. Największy wzrost przychodów (ok. 14% r/r) prognozowany jest w Segmencie Wyrobów Wyciskanych i wynika on z wspomnianych powyżej wyższych cen aluminium oraz ok. 6% wzrostu wolumenu sprzedaży. Ok. 8-proc. wzrost sprzedaży planowany jest w Segmencie Systemów Architektonicznych, natomiast Segment Osłon Przeciwsłonecznych ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe w okresie styczeń-luty planuje przychody na poziomie ok. 5% niższym od zeszłorocznych. W Segmencie Opakowań Giętkich planowana sprzedaż będzie ok. 5% niższa r/r głównie ze względu na niższe ceny granulatów polimerowych obserwowane w ciągu dwóch pierwszych miesięcy kwartału)” – czytamy w komunikacie.

Zarząd szacuje wypracowanie w I kwartale br. 242 mln zł EBITDA (+6% r/r) oraz 181 mln zł zysku z działalności operacyjnej (+6% r/r). Szacowane koszty finansowe netto wyniosą 17,5 mln zł i będą porównywalne r/r. Efektywna stopa podatkowa w I kwartale 2026 r. pozostanie na poziomie zbliżonym do nominalnego W rezultacie szacowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniesie 132 mln zł i będzie wyższy o 9% od wyniku zeszłorocznego. Szacowany dług netto na koniec okresu wyniesie ok. 1 200 mln zł, co oznacza obniżenie o ok. 170 mln zł w porównaniu z końcem 2025 r., podano także.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 5,5 mld zł w 2025 r.

