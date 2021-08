Grupa Kęty zakłada, że aktualizacja programu inwestycyjnego dołoży do 50 mln zł wydatków na 2021 r., jednak nie aktualizuje planu capeksu na ten rok, opiewającego na ponad 280 mln zł, poinformował dyrektor finansowy Rafał Warpechowski.

„Wydaliśmy mniej niż 100 mln zł w I półroczu. Plan na ten rok to ponad 280 mln zł, więc należy się spodziewać w II półroczu zwiększenia wydatków inwestycyjnych w porównaniu z pierwszym” – powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.

Aktualizacja programu inwestycyjnego może dołożyć ok. 50 mln zł do tegorocznych wydatków.

„Przy pewnych oszczędnościach czy przesunięciach w czasie, które widzieliśmy w I półroczu, wydaje się, że na chwilę obecną poziom capeksu w tym roku będzie zbliżony i na razie nie aktualizujemy tej prognozy” – dodał dyrektor finansowy.

Wskazał też, że po aktualizacji programu inwestycyjnego capex zwiększy się w tym roku o kwotę do 50 mln zł, w 2022 r. o kwotę do 100 mln zł i w 2023 r. też o ok. 100 mln zł.

W ubiegłym tygodniu Grupa Kęty zaktualizowała plan inwestycyjny na lata 2021-2025, zawarty w strategii i tym samym zdecydowała o zwiększeniu wydatków w tym okresie do 1 321 mln zł.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews