Grupa Klepsydra dokonała zapłaty za nabywane udziały i została jedynym właścicielem spółki Sotor, jednej z największych firm pogrzebowych w Toruniu oraz w województwie kujawsko-pomorskim, podała Klepsydra.

„Rynek pogrzebowy w Polsce jest bardzo rozdrobniony, a my rozpoczęliśmy i aktywnie prowadzimy proces jego konsolidacji. Sotor jest drugą spółką, którą przejmujemy od momentu wejścia na GPW, w czerwcu 2023 roku. Spółka spełnia nasze wszystkie wymagania dotyczące przejmowanych spółek – jest to rodzinna, z silną lokalną marką, dobrze zarządzana spółka. Cieszymy się, że jest już w naszej grupie kapitałowej. Ważne jest też dla nas to, że dotychczasowy właściciel spółki, pan Bartłomiej Sobczak, pozostanie w spółce i będzie nią zarządzał w tym ważnym okresie włączania jej do naszej Grupy” – powiedział prezes Grupy Klepsydra Marek Cichewicz, cytowany w komunikacie.

Jak informowała wcześniej spółka łączna cena udziałów została ustalona na 10 mln zł, przy czym 8 mln zł miało zostać zapłacone jako świadczenie pieniężne, a 2 mln zł w postaci akcji zwykłych na okaziciela Grupy Klepsydra.

„Przez ostatnie 10 lat, po przejęciu spółki od mojego ojca, zarządzałem nią i intensywnie rozwijałem. Obecnie jest to jedna z największych spółek pogrzebowych w Toruniu oraz w województwie kujawsko-pomorskim. Przekazuję ją w dobre ręce, ponieważ wiem, że Tomasz Salski oraz Marek Cichewicz, których znam od lat, będą dalej rozwijali Sotor, z poszanowaniem wartości, które były bliskie mojej rodzinie. Jestem przekonany, że Sotor będzie dalej się rozwijał i umacniał swoją pozycję, już pod skrzydłami Grupy Klepsydra” – powiedział dotychczasowy prezes i właściciel Sotor Bartłomiej Sobczak.

Sotor jest jedną z największych firm pogrzebowych działających w województwie kujawsko-pomorskim. Spółka świadczy kompleksowe usługi funeralne w Toruniu oraz jego okolicach. W latach 2021 i 2022 firma przeprowadziła odpowiednio 1029 i 921 pochówków. W latach 2021 i 2022 firma osiągnęła przychody na poziomie odpowiednio 7,545 mln zł i 7,542 mln zł i wypracowała łączny zysk na poziomie odpowiednio 1,819 mln zł i 0,767 mln zł.

Grupa Klepsydra to wiodący podmiot świadczący kompleksowe usługi funeralne w Polsce oraz jedyna spółka z tego segmentu notowana na rynku NewConnect.

