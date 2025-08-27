Grupa Kruk, która zainwestowała 805 mln zł (-10% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 3,7 mld zł w I poł. 2025 r., podtrzymuje plan zainwestowania łącznie blisko 2,5 mld zł w 2025 r., poinformował prezes spółki Piotr Krupa.

„Nie widzimy jakichś dużych zagrożeń czy sytuacji, które nas niepokoją na II półrocze. Za nami lipiec – udany lipiec – i wynikowo wygląda to dobrze. Potwierdzamy nasze ambicje, że ponad 2 mld zł, czyli 2-2,5 mld zł w tym roku chcemy zainwestować w portfele na innych rynkach. Łączna wartość nominalna zakupionych wierzytelności wyniosła 3,7 mld zł” – powiedział Krupa podczas wideokonferencji.

„Naszym celem jest absolutnie bliżej 2,5 mld zł, ale zobaczymy jak rynek się rozwinie i nie będziemy za wszelką cenę walczyć o każdy portfel” – zaznaczył.

Dodał, że wartość bilansowa Grupy zbliża się do 11 mld zł, a konkretnie wynosi 10,8 mld zł.

„Biznes idzie dobrze, w niektórych obszarach geograficznych bardzo dobrze, w niektórych dobrze, a w niektórych widzimy jeszcze parę rzeczy do poprawy, ale od strony legislacji nie widzimy jakichś rzeczy, które budzą niepokój. Jeśli chodzi o podaż portfeli, to widzimy cały czas silną podaż. Jesteśmy w środowisku mocno konkurencyjnym, ale od 27 lat jesteśmy w takim stanie silnej konkurencji” – wskazał prezes.

Poinformował też, że w najbliższym czasie ruszą poważne testy wspierania procesów decyzyjnych w Grupie przez najnowsze algorytmy sztucznej inteligencji.

Ocenił ponadto, że Polska to bardzo dobry rynek i dobry biznes, świetnie funkcjonujący. Inwestycje Kruka w Polsce wyniosły 368 mln zł, co stanowiło 46% nakładów Grupy w tym okresie. Wartość nominalna zakupionych portfeli wyniosła 1,4 mld zł. Wpłaty w Polsce wyniosły 776 mln zł (+6% r/r) i stanowiły 41% wszystkich wpłat w Grupie. Wartość bilansowa nabytych pakietów wierzytelności wyniosła 4,3 mld zł. Pakiety polskie stanowią 39% wartości bilansowej pakietów wierzytelności należących do Grupy Kruk, podano w prezentacji.

„Polska to cały czas silny rynek, ale chcemy być jeszcze bardziej międzynarodową firmą, a dziś 50% cashu jest realizowane poza Polska. Jesteśmy mocno zdywersyfikowani. W najbliższych latach Hiszpania i Rumunia to pewnie będą rynki wiodące i być może jeszcze pojawi się w tej grupie Francja, gdzie jesteśmy obecni od ok. 1,35 roku” – powiedział Krupa.

Nakłady na zakup portfeli na rynku rumuńskim wyniosły 132 mln zł (+42% r/r). Wartość nominalna zakupionych w tym okresie wierzytelności wyniosła 305 mln zł. Inwestycje w Rumunii stanowiły 16% środków zainwestowanych przez Grupę w omawianym okresie. Wpłaty na portfelach rumuńskich wyniosły 345 mln zł (+2% r/r). Wpłaty w Rumunii stanowiły 18% wszystkich wpłat w Grupie. Wartość bilansowa nabytych pakietów wierzytelności na koniec omawianego okresu wyniosła 1,7 mld zł (+13% r/r). Pakiety rumuńskie stanowią 16% wartości bilansowej pakietów wierzytelności należących do Grupy Kruk.

CFO Grupy Michał Zasępa zaznaczył zaś, że Grupa jest ostrożniejsza, jeśli chodzi o inwestycje w Hiszpanii, ale nadal będzie tam inwestować.

„Jesteśmy ostrożniejsi, jeśli chodzi o inwestycje w Hiszpanii, ale będziemy tam dalej inwestowali. W tym roku będzie tych inwestycji w Hiszpanii istotnie mniej niż było w ub.r. Na dziś tzn. na koniec sierpnia sytuacja w Hiszpanii się stabilizuje, a ryzyko jakichś istotnych odpisów w Hiszpanii się zmniejszyło i jesteśmy umiarkowanie optymistyczni. W Czechach pracujemy nad tym, żeby sprzedać istotną część aktywów i podejmujemy działania, aby z tego rynku się wycofać w perspektywie roku – półtora” – powiedział CFO.

Kruk zainwestował na rynku hiszpańskim 47 mln zł (6% wszystkich nakładów) przy wartości nominalnej na poziomie 379 mln zł w I poł. br. Grupa inwestowała głównie w portfele detaliczne niezabezpieczone. Wpłaty na rynku hiszpańskim wyniosły 273 mln zł (+11% r/r) i stanowiły 14% wszystkich wpłat w Grupie. Wartość bilansowa nabytych pakietów wierzytelności na koniec okresu wyniosła 1,8 mld zł, stanowiąc 17% wartości bilansowej pakietów wierzytelności należących do Grupy Kruk. Przychody w Hiszpanii wzrosły do poziomu 188 mln zł (13% r/r), głównie ze względu na niższą negatywną aktualizację prognozy wpływów.

Łącznie w całym I półroczu br. Grupa Kruk zainwestowała 805 mln zł (-5% r/r) w portfele wierzytelności o łącznym nominale 3 670 mln zł (-37% r/r).

W I poł. 2025 r. spółka miała 584,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 602,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach operacyjnych w wysokości 1 599,7 mln zł w porównaniu z 1 480,57 mln zł rok wcześniej.

Przychody z obsługi portfeli nabytych wyniosły w tym okresie 1 446 mln zł, co stanowi wzrost o 7% r/r. Z zainwestowanych 805 mln zł przez Kruka w pierwszych 6 miesiącach 2025 największy udział miały inwestycje w Polsce (46%) oraz we Włoszech (24% wszystkich inwestycji), dodano w komunikacie poświęconym wynikom.

EBITDA gotówkowa w I półroczu 2025 roku wyniosła 1 299,85 mln zł i tym samym odnotowała wzrost o 9% względem analogicznego okresu w 2024 roku.

Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 1 910 mln zł, więcej o 10% r/r.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews