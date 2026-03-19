Purcari Wineries z Grupy Maspex podpisała umowę dotyczącą nabycia rumuńskiego producenta win Serve Ceptura SRL, podała Grupa Maspex. Finalizacja transakcji nastąpi po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych i regulacyjnych, w tym opinii Komisji ds. Inwestycji Zagranicznych w Rumunii (CEISD).

„Purcari Wineries, dzięki przejęciu Serve Ceptura, zwiększa powierzchnię swoich winnic o około 60 hektarów i zyskuje dodatkowe moce produkcyjne. Lokalizacja winnicy Serve w bezpośrednim sąsiedztwie winnicy Ceptura, należącej do Purcari Wineries, dodatkowo wzmacnia pozycję Purcari w regionie Dealu Mare, najbardziej znanym regionie winiarskim Rumunii” – czytamy w komunikacie.

Serve Ceptura SRL jest pierwszą prywatną winnicą w Rumunii powstałą po 1989 roku oraz uznanym producentem win. Znajduje się w miejscowości Ceptura, w regionie Dealu Mare, najbardziej znanym regionie winiarskim Rumunii. Serve Ceptura SRL zarządza około 60 hektarami winnic i produkuje około 0,5 miliona butelek rocznie, korzystając z kompleksowych zakładów winiarskich o pojemności magazynowej około 1 mln litrów. Firma posiada portfolio silnych, międzynarodowych marek: Vinul Cavalerului, Terra Romana, Cuvée.

Purcari Wineries to jedna z największych grup produkujących wino i brandy w Europie Środkowej i Wschodniej. Właściciel marek: Purcari, Crama Ceptura, Bostavan, Bardar, Domeniile Cuza i Angel’s Estate. Grupa zarządza około 2000 hektarami winnic i prowadzi siedem zakładów produkcyjnych w Rumunii, Mołdawii i Bułgarii. Purcari Wineries jest liderem w segmencie win premium w Rumunii oraz największym eksporterem win z Republiki Mołdawii, dostarczającym swoje produkty do ponad 40 krajów. Obecnie większościowym właścicielem jest Maspex Romania S.R.L., będąca częścią Grupy Maspex.

Grupa Maspex jest największą prywatną firmą w branży spożywczej w Polsce oraz jedną z największych w Europie Środowo-Wschodniej. Spółka posiada w swoim portfolio ok. 70 marek, a jej produkty są obecne w ponad 70 krajach na całym świecie.

