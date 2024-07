Grupa MOL w ramach działu poszukiwań i wydobycia powołała oddział Low Carbon and New Energies z siedzibą w Zagrzebiu, który będzie wspierać dążenia MOL do dostarczania innowacyjnych, niskoemisyjnych rozwiązań dla sektora energii, podała spółka.

„Dostrzegamy potrzebę rozwijania zrównoważonych rozwiązań energetycznych w odpowiedzi na wyzwania naszych czasów. Rozwijając nowe, innowacyjne gałęzie biznesu, będziemy bazować na naszym stuletnim doświadczeniu, aby przyczynić się do realizacji celów Grupy MOL w zakresie dekarbonizacji, określonych w zaktualizowanej strategii Shape Tomorrow. Powołanie nowej jednostki biznesowej pokazuje, jak poważnie traktujemy naszą odpowiedzialność za środowisko. Cieszymy się, że możemy rozpocząć tę podróż w kierunku bardziej równoważonej przyszłości” – powiedział wiceprezes wykonawczy ds. poszukiwań i wydobycia Zsombor Marton, cytowany w komunikacie.

Low Carbon and New Energies będzie pracował nad najważniejszymi wyzwaniami z zakresu zrównoważonego rozwoju oraz uruchomieniem nowych gałęzi biznesu. Nowa jednostka pokieruje licznymi inicjatywami, mającymi zdywersyfikować portfel energetyczny Grupy MOL, zredukować emisje dwutlenku węgla i metanu oraz ograniczyć wpływ działalności firmy na środowisko, dodano.

Wśród najważniejszych projektów prowadzonych w ramach jednostki znajdą się m.in.:

– Produkcja energii geotermalnej. W ostatnich miesiącach dwie koncesje poszukiwawcze zostały przyznane MOL na Węgrzech, a dwie kolejne INA w Chorwacji.

– Pilotażowy projekt produkcji litu: dostrzegając rosnące znaczenie litu w transformacji mobilności, Grupa MOL rozpoczyna pilotażowy projekt rozwoju zrównoważonych metod wydobycia litu w miejscowości Pusztaföldvár na Węgrzech. Jeszcze w tym roku, MOL rozpocznie testy kilku rozwojowych, przyjaznych środowisku technologii wykorzystujących wody podziemne, które wydobywane są przy produkcji ropy naftowej. Po oddzieleniu litu, woda będzie z powrotem pompowana do obiegu zamkniętego.

– Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla (CCS). Obecnie grupa prowadzi studia wykonalności dla szeregu lokalizacji na Węgrzech i w Chorwacji. Ponadto rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi partnerami w całym ekosystemie rozwiązań CCS.

– Redukcja emisji metanu, wymieniono.

Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie. Miał 26,33 mld USD skonsolidowanych przychodów w 2023 r. Po przejęciu polskiej sieci Grupy Lotos, MOL Polska miał 481 stacji na koniec 2023 r.

Źródło: ISBnews