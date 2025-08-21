Grupa PKO Leasing sfinansowała przedmioty o wartości 7,82 mld zł w I poł. 2025 r., co oznacza wzrost o 9,7% r/r (i prześcignięcie rynku o 4,1 pkt proc.), podała spółka. Ponad 50% wolumenu sprzedaży zrealizowanej w I półr. br. w Grupie stanowi segment pojazdów o masie do 3,5 tony.

„Grupa PKO Leasing zamknęła I poł. 2025 roku ponadrynkowym wzrostem. Firma udzieliła 7,82 mld zł finansowania i o 9,7% poprawiła wynik z półmetka zeszłego roku. Dzięki temu wypracowała 13,8% udziału w rynku i utrzymała swoją silną pozycję w polskiej branży leasingowej. Z danych Związku Polskiego Leasingu (ZPL) wynika, że rynek sfinansował w I poł. 2025 roku przedmioty o wartości 56,7 mld zł przy 5,6-proc. dynamice wzrostu r/r” – czytamy w komunikacie.

„W pierwszym półroczu tym różniliśmy się od rynku, że rozwijaliśmy się dynamicznie w obu kwartałach. Tymczasem branża na początku roku rozpędzała się powoli i przyspieszyła dopiero w II kw. U źródeł naszej stabilności leży z jednej strony skala działania, a z drugiej przemyślany i zebrany w strategii 'Leasing numer 1 i kropka’ plan na lata 2025-2027. Z dużą wiarą w powodzenie podchodzimy do realizacji naszego celu, czyli 16% udziału w rynku w ciągu 2 lat. Mamy powody do zadowolenia, bo rośniemy we wszystkich kluczowych segmentach i w najbliższej przyszłości powinniśmy ten trend utrzymać” – skomentował prezes Tomasz Bogus, cytowany w komunikacie.

Dominującą pozycję w strukturze wartości aktywów sfinansowanych w I półr. 2025 przez GK PKO Leasing stanowią pojazdy (70,9%, z czego 50,1% to pojazdy lekkie, zaś 20,1% transport ciężki, 0,7% inne pojazdy), a także segment maszyn i urządzeń (23,1 proc.) Struktura ta pozostaje zbliżona do trendów obserwowanych na całym rynku leasingowym, wskazano w informacji.

Finansowanie pojazdów lekkich (osobowych i dostawczych) zwiększyło się o 8,1% r/r (rynek 8,7%), zaś transportu ciężkiego – o 3,8% r/r (przy spadku rynku o 0,5% r/r). Segment maszyn i urządzeń wzrósł o 3,5% r/r, wyprzedzając dynamikę rynkową o 2,2 pkt proc., wyliczono także.

PKO Leasing, należący do grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego, jest liderem w świadczeniu usług leasingowych w Polsce.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 525,23 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews