PKP Cargo PKP Cargo w restrukturyzacji wraz ze spółką zależną PKP Cargotabor w restrukturyzacji zawarło z województwem lubuskim list intencyjny, którego celem jest rozpoczęcie negocjacji dotyczących potencjalnego nabycia przez województwo lubuskie zorganizowanej części przedsiębiorstwa PKP Cargotabor w postaci Sekcji Napraw Lokomotyw w Czerwieńsku (ZCP), podało PKP Cargo.

„Strony zadeklarowały gotowość do współpracy i wypracowania rozwiązania umożliwiającego kontynuację działalności zaplecza technicznego oraz świadczenie usług związanych z utrzymaniem i naprawą taboru kolejowego. Planowana transakcja jest jednym z działań, które prowadzone są w ramach realizacji środków restrukturyzacyjnych w PKP Cargotabor” – czytamy w komunikacie.

List intencyjny obowiązuje do 31 grudnia 2026 roku, nie ma charakteru wiążącego, jednakże stanowi on ważny krok w kierunku dalszych ustaleń i możliwej współpracy stron. Strony zastrzegają możliwość skrócenia lub przedłużenia okresu obowiązywania listu intencyjnego na zasadzie porozumienia stron, dodano.

„Zgodnie z listem intencyjnym, województwo lubuskie jako udziałowiec Polregio sp. z o.o. zadeklarowało świadczenie usług związanych z utrzymaniem taboru kolejowego zarówno na rzecz Polregio, jak i na rzecz PKP Cargo, co jest spójne z oczekiwaniami spółki, tj. niezakłóconego korzystania z zaplecza utrzymaniowo-naprawczego wchodzącego w skład ww. Sekcji Napraw Lokomotyw w Czerwieńsku” – czytamy dalej.

Grupa PKP Cargo jest wiodącym operatorem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i jednym z liderów tego rynku na terenie Unii Europejskiej. PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. W 2024 r. miało 4 460 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews