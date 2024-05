Jak poinformował Polaris IT Group SA, spółka informatyczna notowana na rynku giełdowym NewConnect, skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Polaris IT Group wyniosły w pierwszym kwartale 2024 roku 8.060.492,00 zł, natomiast skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 107.208,04 zł. Na koniec analogicznego okresu rok wcześniej było to odpowiednio 10.104.858,73 zł skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży oraz 1.811.672,74 zł skonsolidowanego zysku netto. W raportowanym okresie spółka Polaris IT Group SA nie wygenerowała żadnych przychodów netto ze sprzedaży, co oznacza że kluczową operacyjnie spółką pozostaje ISRV Zrt., czyli węgierska spółka zależna z siedzibą w Budapeszcie.

„W marcu 2024 r. spółka podpisała umowę o wyłącznym przedstawicielstwie z jednym z największych chińskich producentów akcesoriów wojskowych (np. odzieży wojskowej, sprzętu obronnego, specjalnego wyposażenia taktycznego itp.) na całą UE. Ze względu na obecne wydarzenia geopolityczne wielkość wydatków rządowych na broń i rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa znacznie wzrasta w całej Europie. Polaris IT Group liczy, że w 2024 r. ta umowa na wyłączność, a także inne przygotowywane umowy, zapewnią jej korzystną pozycję w przetargach w różnych krajach” – podkreślono aktywność biznesową spółki Polaris IT Group w raportowanym okresie oraz widoczne już perspektywy biznesowe.

„W pierwszym kwartale doszło do rejestracji emisji akcji serii R. Spółka pozyskała 4.125.00,00 zł z emisji 2.750.000 akcji. Środki te zostały pożyczone do spółki zależnej iSRV i zostały wykorzystane na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej oraz prace przygotowawcze do nowych projektów” – zwrócono także uwagę na aspekt kapitałowy, związany z rejestracją akcji serii R oraz przeznaczeniem pozyskanych środków na rozwój działalności w ramach Grupy Kapitałowej Polaris IT Group.

Źródło: Spółka