Grupa Polsat Plus odnotowała 146,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2024 r. wobec 7,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 396 mln zł wobec 329,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 865 mln zł wobec 798,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA z wyłączeniem zbycia aktywów (tj. z wyłączeniem w II kw. 2024 przychodu z tytułu zbycia drugiej części pakietu adresów IPv4 za 21 mln zł netto po potrąceniu kosztów transakcyjnych) sięgnął odpowiednio: 843,9 mln zł wobec 798,5 mln zł zysku rok wcześniej.

„EBITDA z wyłączeniem zysku ze sprzedaży aktywów3), wyniosła 844 mln zł (+5,7% r/r), przy marży EBITDA na poziomie 24,4%. Głównym motorem wzrostu była kontrybucja segmentu zielonej energii w wysokości 71,4 mln zł” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 454,3 mln zł w II kw. 2024 r. wobec 3 289,8 mln zł rok wcześniej.

W związku z objęciem kontroli na spółką PAK-PCE i jej spółkami zależnymi 3 lipca 2023 r. Grupa rozpoczęła konsolidację wyników Grupy PAK-PCE metodą pełną. W efekcie Grupa rozpoznaje dodatkowe przychody i koszty, w szczególności związane z produkcją i sprzedażą energii elektrycznej, wskazano w raporcie.

„Przychody Grupy Polsat Plus wyniosły 3 454 mln zł (+5% r/r). Wyłączając wpływ konsolidacji Grupy PAK-PCE, przychody Grupy wyniosły 3 206 mln zł (-2,5% r/r). Na poziom przychodów wpływ miały w głównej mierze:

– Rozpoznane przychody ze sprzedaży energii w wysokości 249 mln zł, obejmujące przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji oraz z obrotu, przychody ze sprzedaży energii cieplnej oraz przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży własnej energii elektrycznej wyniosły 72 mln zł, a przychody z obrotu 161 mln zł;

– Wyższe przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych (+2,9% r/r), co wynikało ze skutecznej realizacji strategii multiplay i budowy wartości kontraktowych klientów B2C i B2B;

– Niższe przychody ze sprzedaży sprzętu (-10,5% r/r), co wynikało przede wszystkim z wysokiego wolumenu sprzedaży odnotowanego w okresie porównawczym. Jednocześnie dzięki wysokiemu udziałowi droższych telefonów w miksie sprzedażowym marża realizowana na sprzedaży sprzętu pozostaje na wysokim, stabilnym poziomie;

– Niższe pozostałe przychody ze sprzedaży (-34,1% r/r) głównie w wyniku rozpoznania niższych przychodów z działalności w obszarze instalacji fotowoltaicznych, co związane było z realizacją projektu farmy fotowoltaicznej Cambria w okresie porównawczym” – czytamy dalej w raporcie.

„To był bardzo dobry kwartał pod względem wyników finansowych – przychody oraz zysk EBITDA Grupy wzrosły rok do roku odpowiednio o 5% i 8,3%. Segment zielonej energii silnie 'dokłada się’ do wyników Grupy – tylko w II kwartale wygenerował 324 mln zł przychodów oraz 71 mln zł EBITDA. Konsekwentna realizacja strategii multiplay miała odzwierciedlenie we wzroście ARPU we wszystkich grupach klientów oraz wzroście przychodów detalicznych o 3%. Rynek reklamy TV silnie rośnie, a my razem z nim” – skomentowała członek zarządu ds. finansowych Cyfrowego Polsatu i wiceprezes ds. finansowych Polkomtelu Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom.

Dzięki nowym umowom hurtowego dostępu zasięg usługi internetu stacjonarnego Plusa i Netii wzrósł o blisko 50% – do ponad 10 mln gospodarstw domowych, czyli blisko 23 mln mieszkańców Polski. W zasięgu 5G Plusa znajduje się również 23 mln mieszkańców Polski, a z jeszcze szybszego 5G Ultra może korzystać 6 mln osób, wskazano też w komunikacie.

W I półroczu br. OZE Grupy Polsat Plus wyprodukowały 421 GWh zielonej energii (116,4 GWh z wiatru, 45,2 GWh ze słońca, 259,3 GWh z biomasy) – o 43% więcej niż rok wcześniej.

„– Nasz internet stacjonarny dociera już do blisko 10 mln mieszkań i domów, czyli blisko 23 mln osób. Sieć 5G Plusa obejmuje zasięgiem 23 mln mieszkańców Polski, a 5G Ultra o prędkości do 1 Gb/s – 6 mln. Inwestujemy w ofertę programową, w tym najlepszy sport oraz atrakcyjną ramówkę jesienną. Trwa rozruch techniczny naszej czwartej farmy wiatrowej, a w Gdańsku uruchomiliśmy trzecią po Warszawie i Rybniku stację tankowania wodoru NESO” – powiedział prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, Grupa Polsat Plus Mirosław Błaszczyk.

W I poł. 2024 r. spółka miała 326,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 57,2 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6 859,3 mln zł w porównaniu z 6 489,1 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 1 811,3 mln zł wobec 1 559,7 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął odpowiednio 1 801,3 mln zł wobec 1 559,7 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk EBITDA z wyłączeniem zbycia aktywów – odpowiednio: 1 616,2 mln zł wobec 1 559,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjno-energetyczną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews