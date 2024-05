Grupa Polsat Plus odnotowała 180,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 64,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 452,7 mln zł wobec 298,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA sięgnął 946,3 mln zł wobec 761,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 936,3 mln zł wobec 761,2 mln zł zysku rok wcześniej.

„Raportowany zysk EBITDA wzrósł do poziomu 946,3 mln zł (+24,3% r/r) przede wszystkim w wyniku rozpoznania przychodu z tytułu zbycia aktywów w postaci pierwszej części pakietu adresów protokołu internetowego IPv4 w wysokości 164 mln zł. Zysk EBITDA skorygowany o zysk na sprzedaży jednostki zależnej i stowarzyszonej, z wyłączeniem zbycia aktywów wyniósł 772,3 mln zł (+1,5%) r/r w pierwszym kwartale 2024 roku przy marży EBITDA na poziomie 22,7%. Głównym motorem stojącym za wzrostem skorygowanego wyniku EBITDA była kontrybucja segmentu zielonej energii w następstwie konsolidacji Grupy PAK-PCE na poziomie 49,4 mln zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów sięgnęły 3 405 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 3 199,3 mln zł rok wcześniej.

„Skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów wzrosły w pierwszym kwartale 2024 roku o 205,7 mln zł (+6,4%) r/r, przede wszystkim w wyniku konsolidacji przychodów ze sprzedaży energii generowanych w segmencie zielonej energii. Wyłączając wpływ konsolidacji wyników Grupy PAK-PCE, skonsolidowane przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów wyniosły 3.102,8 mln zł (-3% r/r). Zmiana ta wynikała przede wszystkim z niższych przychodów hurtowych i ze sprzedaży sprzętu” – napisano też w sprawozdaniu.

Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wzrosły w pierwszym kwartale 2024 roku o 36,8 mln zł (+2,1%) r/r i wyniosły 1.770,6 mln zł, co wynikało ze wzrostu ARPU na klienta kontraktowego usług B2C i B2B, jak i ARPU usług przedpłaconych.

„Przychody hurtowe zmniejszyły się o 42,6 mln zł (-5,4%) r/r, głównie na skutek rozpoznania niższych przychodów z tytułu rozliczeń międzyoperatorskich, wynikających z ostatniego, regulacyjnego obniżenia stawek międzyoperatorskich MTR w styczniu 2024 roku oraz niższych przychodów ze sprzedaży sublicencji telewizyjnych, częściowo kompensowanych wzrostem przychodów z tytułu reklamy i sponsoringu” – czytamy dalej.

Przychody ze sprzedaży sprzętu spadły o 59 mln zł (-12,2%) r/r, co wynikało przede wszystkim z wysokiego wolumenu sprzedaży odnotowanego w okresie porównawczym, podano także.

„W związku z konsolidacją metodą pełną wyników Grupy PAK-PCE od 3 lipca 2023 roku, Grupa rozpoznaje przychody ze sprzedaży energii, które obejmują przychody ze sprzedaży energii elektrycznej z produkcji oraz z obrotu, przychody ze sprzedaży energii cieplnej oraz przychody ze sprzedaży praw majątkowych, w szczególności świadectw pochodzenia. W pierwszym kwartale 2024 roku Grupa rozpoznała na poziomie skonsolidowanym przychody ze sprzedaży energii w wysokości 281,9 mln zł, z czego przychody ze sprzedaży własnej energii elektrycznej wyniosły 86,8 mln zł, a przychody z obrotu 167,8 mln zł” – napisano również w sprawozdaniu.

Łączna liczba klientów B2C, którym Grupa świadczy usługi w modelu kontraktowym wyniosła na koniec I kw. 2024 roku 5.772 tys. (-2% r/r).

„Na erozję bazy wpływ miała malejąca popularność technologii satelitarnej, jak również utrzymujący się proces konsolidacji klientów kontraktowych pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego. Zgodnie z założeniami strategicznymi, Grupa unika agresywnej polityki sprzedażowej na pojedynczych produktach, skupiając się na zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych, oraz na budowie ARPU klienta kontraktowego” – wskazano w sprawozdaniu.

Churn klientów B2C wyniósł 7,6% w 12-miesięcznym okresie zakończonym 31 marca 2024 roku (+0,4 pkt proc. r/r). Utrzymujący się na niskim poziomie churn to przede wszystkim efekt wysokiej lojalności klientów usług łączonych, wynikającej z realizacji strategii multiplay, jak również działań ukierunkowanych na budowę wysokiej satysfakcji naszych klientów, podano dalej.

„Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku świadczyliśmy dla klientów B2C 13.077 tys. usług kontraktowych (RGU), czyli o 86 tys. mniej niż przed rokiem (-0,7% r/r). Główną przyczyną tego spadku było zmniejszenie liczby świadczonych usług płatnej telewizji o 147 tys. (-3% r/r), do poziomu 4.804 tys. RGU, co wynikało głównie z mniejszej liczby świadczonych usług telewizji satelitarnej oraz repozycjonowania cenowego i zmiany strategii oferowania naszych serwisów wideo online (w 2021 roku platformę Ipla zamieniliśmy na odmiennie spozycjonowaną cenowo ofertę Polsat Box Go). Spadek ten jest częściowo kompensowany rosnącą liczbą usług telewizyjnych świadczonych w technologii internetowej (IPTV/OTT)” – czytamy dalej.

Baza kontraktowych usług telefonii komórkowej dla klientów B2C wzrosła o 41 tys. (+0,7% r/r) i wyniosła 6 273 tys. na koniec marca 2024 roku.

Na koniec I kw. 2024 roku liczba kontraktowych usług dostępu do Internetu świadczonych klientom B2C wyniosła 2 000 tys., notując wzrost o 20 tys. (+1% r/r). W tej kategorii usług systematycznie rośnie udział usług dostępu do Internetu w technologiach stacjonarnych, kosztem RGU internetu mobilnego. Jak tłumaczy spółka, jest to związane z rosnącą popularnością transmisji danych w taryfach telefonii komórkowej (smartfony) z uwagi na zanikające różnice w wielkości pakietów danych oferowanych w obu liniach produktowych.

Liczba świadczonych przez Grupę aktywnych usług przedpłaconych zmniejszyła się o 69 tys. (-2,6% r/r) i wyniosła 2 624 tys. na 31 marca 2024 r.

„Udział w oglądalności w grupie komercyjnej kanałów Grupy Polsat Plus wyniósł 21,5% w pierwszym kwartale 2024 roku (-0,3 pkt proc. r/r)” – napisano dalej w sprawozdaniu.

„Według wstępnych szacunków Publicis Group, wydatki na reklamę i sponsoring w telewizji w pierwszym kwartale 2024 roku wyniosły ok. 1,1 mld zł (+9% r/r). Opierając się na tych estymacjach szacujemy, że nasz udział w rynku reklamy telewizyjnej wyniósł w tym okresie 28,1%, co stanowi spadek o 0,3 pkt proc. wobec udziału na poziomie 28,4% odnotowanego w pierwszym kwartale 2023 roku” – czytamy także.

W I kw. 2024 roku łączny wolumen wyprodukowanej energii elektrycznej wyniósł 198,9 GWh i był wyższy o 49,6 GWh (+33,2%) r/r.

„Motorem wzrostu było rozpoczęcie produkcji energii z farm wiatrowych Miłosław (9,6 MW) i Kazimierz Biskupi (17,5 MW) w 2023 roku oraz rozpoczęcie rozruchu technicznego na farmie Człuchów (72,6 MW). Farmy wiatrowe należące do Grupy wygenerowały w pierwszym kwartale 2024 roku łącznie 51,9 GWh energii elektrycznej. Wolumen produkcji energii ze słońca wyniósł 11,9 GWh i był o 28,0% wyższy r/r, co było efektem zwiększenia mocy farmy w Brudzewie w trzecim kwartale 2023 roku. Wolumen energii wyprodukowanej z biomasy wyniósł 135,1 GWh (-3,5 r/r) w analizowanym okresie” – wskazała Grupa.

Średnia cena sprzedaży energii wyprodukowanej z własnych źródeł wynosiła 650,8 PLN/MWh w I kw. 2024 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 5,2 mln zł wobec 4,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjno-energetyczną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews