Grupa Polsat Plus odnotowała 82,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 180,1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 410,3 mln zł wobec 452,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął odpowiednio 809,1 mln zł wobec 946,3 mln zł zysku rok wcześniej, zaś skorygowany zysk EBITDA – odpowiednio: 809,3 mln zł wobec 936,3 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wolne przepływy pieniężne za 12 ostatnich miesięcy, skorygowane o capex w segmencie zielonej energii, utrzymują się na wysokim poziomie ok. 1,3 mld zł” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 530,2 mln zł wobec 3 405 mln zł rok wcześniej.

„W I kw. br. wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody Grupy wzrosły o 3,7% do 3,5 mld zł, a skorygowana EBITDA – o 4,8% do 809 mln zł. Najmłodszy segment naszej działalności – zielonej energii wygenerował 57 mln zł EBITDA, a szacujemy, że w 2026 r. będzie to już ok. 500 mln zł zgodnie z założeniami naszej Strategii 2023+” – powiedziała członek zarządu ds. finansowych i ESG Cyfrowego Polsatu, wiceprezes ds. finansowych Polkomtelu, Grupa Polsat Plus Katarzyna Ostap-Tomann, cytowana w komunikacie.

„Priorytetem Grupy Polsat Plus na 2025 r. pozostaje efektywne zarządzanie inwestycjami, ścisła kontrola kosztów i maksymalizacja przychodów ze sprzedaży zielonej energii” – czytamy dalej.

Grupa Polsat Plus świadczy ok. 13,3 mln usług kontraktowych w segmencie B2C (telekomunikacyjnych i telewizyjnych), a ponad 2,5 mln klientów korzysta z ofert mulitplay, osiągając wymierne korzyści finansowe z łączenia usług od Grupy. Średni przychód od klientów kontraktowych B2C wzrósł w I kw. br. o 4,2% r/r do 77,7 zł, a wskaźnik odejść klientów B2C (churn) zmniejszył się r/r z poziomu 7,6% do 6,8%, podano w informacji.

„To był bardzo dobry kwartał we wszystkich naszych segmentach biznesowych. Baza naszych klientów multiplay zwiększyła się o prawie 60 tys. do poziomu 2,53 mln, a średni przychód od indywidualnych klientów kontraktowych wzrósł o 4,2% r/r do poziomu 77,7 zł. O 210 tys. wzrosła liczba świadczonych przez nas usług telefonii komórkowej, a usług internetowych – o 145 tys. Mamy stabilne wyniki w segmentach usług przedpłaconych i B2B. Bardzo nas cieszy niski poziom wskaźnika churn, tylko 6,8%, co świadczy o wysokiej lojalności naszych klientów” – powiedział wiceprezes ds. strategii Grupy Polsat Plus Maciej Stec.

Grupa Polsat Plus posiada 68 tys. klientów B2B, a średni przychód od tych klientów wzrósł w I kw. br. o 1,2% r/r do ponad 1,5 tys. zł miesięcznie.

„Grupa Telewizji Polsat miała bardzo dobre wyniki oglądalności oraz pozycję na rynku reklamy. Łączna oglądalność kanałów Telewizji Polsat wzrosła do 22,1% (7,5% kanału głównego Polsat i 14,6% kanałów tematycznych), a przychody Grupy Telewizji Polsat z reklamy TV i sponsoringu wzrosły o 4,1% do 320 mln zł, zapewniając TV Polsat udział w rynku reklamy TV na poziomie 28,7%” – napisano w materiale.

W I kw. br. Grupa wyprodukowała 278 GWh zielonej energii (105 GWh z wiatru, 16 GWh ze słońca i 157 GWh z biomasy) – o 40% więcej r/r. Wzrosła także EBITDA segmentu zielonej energii – o blisko 16% do 57 mln zł.

„W wyniku uruchomienia farm wiatrowych w Człuchowie i Przyrowie o łącznej mocy 123 MW dynamicznie wzrosła produkcja energii z naszych OZE w I kw. br. – o 40% r/r, do 278 GWh. Prace budowalne na nowej farmie w Drzeżewie o mocy 139 MW postępują dynamicznie – zamontowaliśmy już 45 z 63 turbin, a do sieci popłynął już pierwszy prąd. Farma ta wkrótce podwoi nasze moce zainstalowane w wietrze” – wskazał Stec.

„Segment ten zauważalnie wspiera wyniki finansowe Grupy – tylko w I kw. przyniósł 57 mln zł EBITDA, czyli o blisko 16% więcej niż rok temu. Podtrzymujemy nasz cel osiągnięcia ok. 500 mln zł EBITDA w 2026 r.” – dodał.

W ujęciu jednostkowym strata netto 46,9 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel (Grupa Polsat Plus) tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje spółki są notowane na GPW od 2008 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews