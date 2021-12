Akcje Grupy Pracuj, wiodącej platformy technologicznej w branży HR w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zadebiutowały na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Do publicznej oferty trafiło ponad 15 mln akcji o wartości ponad 1 mld zł. Przedstawiciele spółki postrzegają debiut na GPW jako zobowiązanie i szansę rozwoju.

Grupa Pracuj ma ponad 20 lat doświadczenia w Polsce i 15 lat na Ukrainie. Najważniejsze marki należące do spółki to: Pracuj, Robota i eRecruiter, która zadebiutowała na Głównym Rynku GPW 9 grudnia 2021 roku o godzinie 9:00. Wartość oferty publicznej, tj. wartość akcji sprzedawanych, wynosi ponad 1,1 mld zł.

„To wielki dzień dla giełdy i rynku kapitałowego, bo debiutują na nim akcje jednej z najbardziej znanych marek na rynku polskim, jak również w Europie Środkowo-Wschodniej. Rynek bardzo lubi tego typu oferty” – stwierdził Piotr Borowski, członek zarządu GPW.

Do publicznej sprzedaży trafiło ponad 15 mln akcji w cenie początkowej wynoszącej 74 zł. Wśród nich znalazł się pakiet 2,7 proc. udziałów (około 400 tys. akcji), które zaoferowano inwestorom indywidualnym. Reszta trafiła do inwestorów instytucjonalnych. Grupa Pracuj wykazuje stabilne wzrosty przychodów i wyniku netto rok do roku.

Na dzień 30 września 2021 roku spółka zanotowała przychody z umów z klientami w wysokości ponad 343 mln zł i wynik netto ponad 212 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. kwoty te wynosiły odpowiednio: ponad 299 mln zł i niecałe 107 mln zł; a na koniec 2019 r.: 367,5 mln zł i ponad 128 mln zł.

„Debiut Grupy Pracuj na Głównym Rynku GPW to dla nas przede wszystkim zobowiązanie. Przez ponad 20 lat byliśmy spółką prywatną, a teraz chcemy pokazać szerszej grupie inwestorów, że potrafimy budować wartość i dalej się rozwijać” – powiedział Przemysław Gacek, prezes zarządu Grupy Pracuj S.A.

Z serwisów Grupy Pracuj w 2020 roku korzystało średnio 6,8 mln użytkowników miesięcznie. Na portalach rekrutacyjnych spółki każdego dnia dostępnych jest średnio 176 tys. ofert pracy. Z usług rekrutacyjnych spółki korzysta ponad 48 tys. firm w Polsce i ok. 64 tys. na Ukrainie.

W portfolio Grupy Pracuj są obecnie aktywnie rozwijane dwie nowe marki. Serwis Dryg to platforma rekrutacyjna skoncentrowana na pracownikach fizycznych. Odpowiedzią na potrzeby szukających pracy specjalistów z branży IT jest za to serwis rekrutacyjny o nazwie the:protocol.

Źródło: PAP