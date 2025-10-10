Grupa Recykl zawarła z Funduszem Ekspansji Zagranicznej 2 FIZAN, zarządzanym przez PFR TFI, umowę dotyczącą finansowania dwóch akwizycji na rynkach zagranicznych – zakupu udziałów niemieckiej spółki Harzer Reifenhandel und Verwertung Wernigerode (HRV) oraz litewskiej Antrinio Perdirbimo Grup (APG), podał PFR. Kwota finansowania wyniesie 6 mln euro.

Transakcje pozwolą Grupie Recykl na dalsze skalowanie biznesu, dotarcie do nowych klientów i zabezpieczenie dostaw surowca, prowadząc do umocnienia pozycji rynkowej w Europie, podkreślono.

„PFR konsekwentnie inwestuje w projekty wspierające ekspansję zagraniczną polskich firm, traktując ją jako kluczowy kierunek rozwoju krajowego kapitału. Coraz więcej przedsiębiorstw wychodzi na rynki międzynarodowe, a my kierujemy kapitał tam, gdzie może on realnie wzmacniać ich pozycję. Obecne przetasowania gospodarcze otwierają wyjątkowe możliwości dla firm chcących rozwijać swoją obecność w Europie. Przykład Grupy Recykl pokazuje, jak takie ambicje można skutecznie realizować we współpracy z PFR” – powiedział wiceprezes i Chief Investment Officer w Polskim Funduszu Rozwoju Mikołaj Raczyński, cytowany w komunikacie.

Wartość finansowania wyniesie do 6 mln euro. Środki pochodzą z zarządzanego przez PFR TFI Funduszu Ekspansji Zagranicznej 2 FIZ AN. Zostaną przeznaczone na częściowe sfinansowanie przejęcia w Niemczech oraz refinansowanie części pożyczki zaciągniętej na akwizycję spółki na Litwie, która została sfinalizowana na początku II kwartału 2025 r.

„Podpisanie umowy pożyczki z Funduszem Ekspansji Zagranicznej to kolejny kluczowy etap realizacji naszych procesów M&A na rynkach zagranicznych. Bezpośrednie wejście na nowe rynki, bliskość potencjalnych klientów czy zabezpieczenie kluczowej w branży bazy surowcowej to wybrane determinanty budowy wartości naszej Grupy, zwiększające potencjał do dalszych działań konsolidujących rynek w perspektywie długoterminowej” – dodał prezes Grupy Recykl Maciej Jasiewicz.

Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, a także oferują usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz w imieniu producentów i importerów opon prowadzą rozliczenia z tytułu opłaty produktowej. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

Źródło: ISBnews