Grupa Tarczyński, lider segmentu przekąsek białkowych w branży FMCG, zaraportowała po III kwartale 2025 roku 1,673 mld zł przychodów ze sprzedaży, o ponad 10,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 206,2 mln zł wobec 223 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 118,8 mln zł i był o 8,89 proc. wyższy niż przed rokiem. Sprzedaż eksportowa w raportowanym okresie wyniosła 550,3 mln zł, co stanowi 24-proc. wzrost rdr.

– Międzynarodowy charakter prowadzonej działalności w naturalny sposób skłania nas do pogłębiania obecności naszych marek na obecnych rynkach zagranicznych i odważnego sięgania po geograficznie nowe obszary dystrybucji. Potwierdzeniem konsekwencji Grupy w tym zakresie jest wzrost sprzedaży eksportowej o blisko jedną czwartą w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, oznaczający udział eksportu w sprzedaży na poziomie blisko 33 proc. Równocześnie strategicznym priorytetem pozostaje stabilny wzrost w głównych kategoriach produktowych – kabanosach i parówkach – na rynku krajowym, który po trzech kwartałach 2025 r. pozwolił Grupie wygenerować wzrost przychodów ze sprzedaży. Bazując na ponad 30-letnim doświadczeniu, kontynuujemy rozwój w oparciu o modele, które pozytywnie wpływają na rachunek ekonomiczny i podnoszą atrakcyjność portfolio Grupy – komentuje Radosław Chmurak, Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Sprzedaży Tarczyński.

Grupa Tarczyński utrzymuje strategię rozwoju pozycji rynkowej w kluczowych pozycjach produktowych. W kategorii parówek w okresie trzech kwartałów 2025 r. Grupa osiągnęła wysoką dynamikę ilościową sprzedaży na poziomie 24,7 proc. r/r, zmniejszając wolumen sprzedaży kiełbas suchych i wyrobów blokowych, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilnego wzrostu na poziomie 13,3 proc. r/r w kategorii kabanosów.

Jednocześnie Grupa Tarczyński otwiera się na kolejne grupy konsumenckie – w III kwartale 2025 r. poinformowała o rozszerzeniu oferty produktowej o przekąski salami i kiełbaski bezosłonkowe. Grupa umacnia strategię wzmacniania obecności na rynkach eksportowych i rozszerza również geograficzny zakres działalności – w trzecim kwartale br. wystartowała sprzedaż poprzez spółkę w Rumunii, zarejestrowano także nowy podmiot w Szwecji do obsługi rynków skandynawskich.

Wybrane dane finansowe Q3 2025 Q3 2024 zmiana Q3 2025

vs Q3 2024 Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 1 673 508 1 518 022 10,24% Sprzedaż eksportowa (tys. zł) 550 380 443 729 24% Udział eksportu 32,80% 29,20% 3,6 p.p. EBITDA (tys. zł) 206 227 223 059 -7,55% Marża EBITDA 12,30% 14,70% – 2,4 p.p. Zysk netto (tys. zł) 118 844 109 138 8,89%

Produkty Grupy są dziś dystrybuowane do ponad 30 krajów świata na trzech kontynentach. Największymi rynkami eksportowymi pozostają: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Rumunia, Litwa, Czechy oraz Łotwa.

Grupa współpracuje z największymi sieciami sklepów na świecie i sprzedaje produkty zarówno pod markami Tarczyński i Snack It, jak i w modelu private label. Dystrybuuje produkty do popularnych sieci handlowych w Polsce i zagranicą: Aldi, Asda, Auchan, Biedronka, Billa, Carrefour, Coop, Costco, Edeka, Iki, Kaulfland, Lidl, Maxima, Morrisons, Netto, Penny, Plus, Rewe, Sainsbury’s, Tesco, Żabka.

Źródło: Spółka