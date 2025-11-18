Grupa Trakcja miała 76,85 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w okresie I-III kw. br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Wstępne szacunkowe skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Trakcja za 9 miesięcy 2025 roku:

Przychody ze sprzedaży: 1 491 980 tys. zł

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży: 88 100 tys. zł

EBITDA: 76 845 tys. zł

Zysk (strata) brutto: 41 807 tys. zł” – czytamy w komunikacie.

Ostateczne wyniki finansowe spółki i Grupy zostaną przekazane 26 listopada 2025 roku, podano.

Trakcja jest spółką działającą w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce i za granicą. Należy do PKP PLK. W 2024 r. miała 2,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews