Spółka Partners4Sky, w której Grupa Unimot przejęła 75% udziałów, zmieniła nazwę na Unimot Aviation, podał Unimot. Będzie ona prowadziła działalność w obszarze obrotu paliwami lotniczymi pod szwajcarską marką Avia, którą Grupa Unimot rozwija na polskim rynku od 2017 r.

Obecnie Unimot Aviation sprzedaje paliwo lotnicze do firm i osób prywatnych posiadających śmigłowce lub małe statki powietrzne, ale w ramach Grupy Unimot zamierza sukcesywnie rozszerzać swoją działalność, zapowiedziano.

„Cieszymy się, że mamy w Grupie Unimot kolejną spółkę, która rozszerza nasze kompetencje w branży paliwowej – tym razem o rynek paliwa lotniczego. Liczymy na to, że zgodnie z przedstawionymi planami rozwojowymi, przy wsparciu finansowym Grupy Unimot, będzie rozszerzać swoją działalność i powróci do działalności w lotnictwie pasażerskim. W Polsce funkcjonuje obecnie 14 lotnisk publicznych i 60 lotnisk aeroklubowych, więc jest to duży potencjał rynkowy do zagospodarowania i tym samym nowe źródło naszego dodatkowego zysku EBITDA” – powiedział prezes Adam Sikorski, cytowany w komunikacie.

Spółka Partner4Sky powstała w 2020 r. po wyjściu z polskiego rynku jedynego niezależnego operatora paliw lotniczych. W sierpniu 2021 r., po otrzymaniu wszystkich niezbędnych zezwoleń i koncesji, rozpoczęła pierwsze tankowania na lotnisku w Krakowie i Katowicach. W styczniu 2022 r. skupiła się na rozwoju sprzedaży paliwa lotniczego Jet A poza lotniskami objętymi kontrolą Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zawieszając działalność w obszarze lotnictwa pasażerskiego.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Spółka miała 13,37 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2022 r.

Źródło: ISBnews