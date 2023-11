Grupa WP pozostaje zainteresowana kolejnymi akwizycjami we wszystkich swoich strategicznych segmentach (reklama, subskrypcje, turystyka, finanse konsumenckie) po nabyciu pakietu Legimi, zadeklarował prezes Grupy WP Jacek Świderski. Podkreślił, że WP jest zainteresowana pakietem mniejszościowym Legimi i liczy na współpracę tego serwisu z posiadaną przez Grupę Audioteką.

„Zarówno w obszarze reklamy, subskrypcji, jak i turystyki, ale też finansów konsumenckich, czyli tych wszystkich naszych segmentach, jesteśmy zainteresowani zarówno wzrostem organicznym, jak i wzrostem poprzez akwizycje. Tutaj się nic nie zmieniło. Mamy relacje z wieloma polskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami. Może właśnie warto tylko dodać, że już od dwóch lat przyglądamy się nie tylko akwizycjom w Polsce, ale też w regionie, a od roku takie akwizycje realizujemy” – powiedział Świderski podczas wideokonferencji.

W tej chwili trwa skup akcji spółki Legimi przez Grupę WP i potrwa do końca listopada, przypomniał.

„Legimi jest z powodzeniem zarządzane przez dwóch założycieli. Ci założyciele mają ok. 40% akcji, 60% akcji jest na giełdzie. My też w uzgodnieniu z założycielami jasno powiedzieliśmy, że interesuje nas pakiet mniejszościowy. W związku z tym to nieformalne wezwanie, które złożyliśmy na NewConnect w zeszłym tygodniu ma w sobie takie też nieformalne, ale ograniczenie, do 40%. Bo nie mamy w planach przejmowania kontroli Legimi i chcemy tam być razem z założycielami przy ich wiodącej roli, partnerami wspierającymi” – dodał prezes.

Wirtualna Polska Media nabyła od indywidualnych inwestorów 12,5% akcji spółki Legimi (uprawniających do 9,9% głosów na walnym zgromadzeniu) po 27,5 zł za sztukę, czyli łącznie za 5,3 mln zł. Jednocześnie WP zaprosiła do sprzedaży nie więcej niż 455 900 akcji zwykłych na okaziciela Legimi, czyli nie więcej niż 29,39% kapitału i uprawniających do nie więcej niż 23,25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Nabywca zamierza nabyć akcje wyłącznie, gdy ważnie złożone oferty sprzedaży będą obejmować co najmniej 130 900 akcji nabywanych i stanowić łącznie nie mniej niż 8,44% kapitału.

„Dla nas subskrypcje są strategicznym kierunkiem. Potencjalna współpraca między Audioteką a Legimi jest oczywista – mamy lidera e-Booków i lidera audiobooków. Mam nadzieję, że z czasem będzie z tego coś więcej. Ale póki co traktujemy to tylko i wyłącznie jako inwestycję finansową. I jeżeli tylko taką ona miałaby się zakończyć, to też będziemy zadowoleni, bo po prostu wierzymy w rozwój spółek subskrypcyjnych” – powiedział także Świderski.

Legimi, lider rynku ebooków w Polsce, jest obecna na rynku cyfrowych książek od kilkunastu lat. Ze spółką współpracuje ponad 900 wydawców, co pozwala na udostępnianie czytelnikom w abonamencie ponad 450 tys. tytułów. Na koniec 2022 r. z serwisu korzystało 200 tys. klientów. Przychody Legimi w 2022 roku wyniosły ponad 62,5 mln zł i były o niemal 30% wyższe r/r.

W lipcu 2023 r. Grupa WP dokonała zakupu akcji Grupy Audioteka, zwiększając swój udział w tej spółce do 100%, w porównaniu do 59,5% na koniec czerwca 2023 r. 2 listopada 2023 roku nastąpiło połączenie Audioteka S.A. oraz Netwizor Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Audioteka na Netwizor. Jednocześnie spółka Netwizor zmieniła nazwę na Audioteka Group Sp. z o.o.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową i subskrypcyjną oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu Wirtualna Polska, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne oraz oferuje produkty subskrypcyjne w internecie (Audioteka, Pilot WP). W usługach e-commerce Grupa działa głównie w branży turystycznej (m.in. Wakacje.pl, Grupa Szallas, Nocowanie.pl) i finansowej (Superauto.pl i Totalmoney.pl). Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews