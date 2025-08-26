Grupa WP odnotowała 11,07 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 16,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

„Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kw. 2025 r. był negatywny, na poziomie -11,1 mln zł, w porównaniu do +16,8 mln zł w II kw. 2024 r. Zysk netto był pod negatywnym wpływem kosztów o charakterze jednorazowym (zwłaszcza kosztów związanych z działaniami w obszarze fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji zatrudnienia w Invia Group), a także rozpoznanej wyższej amortyzacji (PPA) oraz wyższych kosztów finansowych związanych z zaciągnięciem długu na sfinansowanie akwizycji Invia Group” – czytamy w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,15 mln zł wobec 45,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 88,06 mln zł wobec 85,37 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu skorygowanym EBITDA wyniosła 121,87 mln zł vs 98,41 mln zł.

„Głównym motorem wzrostu pozostaje turystyka i akwizycje przeprowadzone w tym segmencie” – czytamy dalej.

EBITDA w II kwartale 2025 r. została skorygowana o 33,8 mln zł, przede wszystkim o: (1) około 27 mln zł kosztów transakcyjnych związanych z działaniami w obszarze fuzji i przejęć, w tym z finalizacją przejęcia Invia Group (zamknięcie transakcji nastąpiło 24 kwietnia 2025 r.); (2) ok. 4 mln zł kosztów restrukturyzacji zatrudnienia, głównie w Invia Group, wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej po przejęciu przez WPH. W związku z tym poniesiono jednorazowe koszty odpraw, które skutkować będą oszczędnościami kosztowymi w kolejnych okresach, dodano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540,82 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 380,84 mln zł rok wcześniej.

„W II kw. 2025 r. przychody gotówkowe ze sprzedaży były większe o 43% r/r, w wysokości 535,4 mln zł, a skorygowana EBITDA była wyższa o 24% r/r, na poziomie 121,9 mln zł. Pro forma, z uwzględnieniem wyników Invia Group i Creative Eye (przejętych odpowiednio w kwietniu 2025 r. i wrześniu 2024 r.) tak jakby zostały nabyte 1 stycznia 2024 r., przychody gotówkowe wzrosły o 5% r/r, do 591,3 mln zł, a skoryg. EBITDA zmniejszyła się o 2% r/r, do 132,4 mln zł” – czytamy także w raporcie.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej w II kw. 2025 r. wyniosły -924,3 mln zł. Wydatki na nabycie aktywów niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych (CAPEX) w II kw. 2025 r. wyniosły 41,1 mln zł. Dodatkowo, Grupa wydała 877,1 mln zł na przejęcie Invia Group (zakup został sfinansowany kredytem bankowym), podano również.

W I poł. 2025 r. spółka miała 1,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 33,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 912,77 mln zł w porównaniu z 730,62 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 167,37 mln zł wobec 166,49 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. W ujęciu skorygowanym EBITDA wyniosła 207,71 mln zł vs 182,7 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 87,8 mln zł wobec 83,26 mln zł zysku rok wcześniej.

„Jesteśmy zadowoleni z obranego 10 lat temu, e-commerce’owego kierunku dywersyfikacji naszej Grupy. Widać, że turystyka napędza nasz wzrost kolejny kwartał z rzędu. W sprawozdaniu za drugi kwartał po raz pierwszy pokazujemy wpływ transformacyjnego charakteru akwizycji Grupy Invia dla WP Holding. Obecnie już 60% naszych przychodów pochodzi z turystyki. Popieramy pomysł wprowadzenia podatku cyfrowego dla globalnych platform. Zwracamy uwagę, że głównym problemem jest wystawianie faktur np. z Irlandii za usługi świadczone w Polsce. Jest to działanie legalne, ale szkodzące budżetowi naszego kraju i samym Polakom, dlatego powinno być potępiane. Jednocześnie zachęcamy polskich użytkowników i reklamodawców do wywierania presji na globalnych graczy, aby odprowadzali podatki w Polsce” – skomentował prezes Jacek Świderski, cytowany w materiale.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). W październiku 2024 roku z serwisów i usług internetowych spółki korzystało prawie 20 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews