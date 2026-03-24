Grupa WP odnotowała 130,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 44,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 93,2 mln zł wobec 77,58 mln zł zysku rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 25,72 mln zł wobec 119,55 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła 124,86 mln zł wobec 131,86 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 578,61 mln zł w IV kw. 2025 r. wobec 400,2 mln zł rok wcześniej.



W całym 2025 r. spółka miała 34,12 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 155,88 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2213,62 mln zł w porównaniu z 1568,31 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 371 mln zł wobec 438,62 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA sięgnęła 574,17 mln zł wobec 468,2 mln zł zysku rok wcześniej.

„Za nami pierwsze kwartały funkcjonowania w powiększonej Grupie, która 60% swoich przychodów czerpie z turystyki, sprzedając w tej kategorii usługi o wartości 3 mld euro rocznie. Nowa skala, nowe zobowiązania. […] Europa Środkowo-Wschodnia nadal goni Zachód pod względem częstotliwości i skali korzystania z usług turystycznych – 45% Polaków podróżuje każdego roku, podczas gdy dla Niemców ten wskaźnik osiąga 67%. Większość sprzedaży w CEE wciąż odbywa się offline, co oznacza, że cyfryzacja tego rynku to dla nas ogromna strukturalna szansa” – napisał prezes Jacek Świderski, w corocznym liście do akcjonariuszy.

„Prowadzenie złożonej grupy medialno-turystycznej to seria zakrętów. Jedne pokonuje się z gracją, inne z piskiem opon. […] To droga inwestycji w ludzi i produkty, którą świadomie wybraliśmy. Wiemy, co robimy. Powiem to wyraźnie: rytmika publikowania wyników kwartalnych nigdy nie powstrzyma nas od inwestycji w przyszłość naszej firmy” – dodał.

Konsolidacja Invia Group, sfinalizowana w kwietniu 2025 r., wyraźnie powiększyła skalę działalności turystycznej Grupy. Rok 2025 był pierwszym pełnym rokiem, w którym Invia Group współtworzyła wyniki Wirtualnej Polski, zaznaczono.

Segment turystyki w 2025 roku był głównym źródłem wzrostu Grupy. W samym IV kw. przychody turystyczne wzrosły o 148% r/r do 288 mln zł, uwzględniając po raz pierwszy pełne wyniki Invia Group. W ujęciu proforma, porównywalnym rok do roku, wzrost przychodów turystyki wyniósł 10%, a EBITDA segmentu zwiększyła się o 24%. Te wyniki generował przede wszystkim obszar turystyki zagranicznej w Polsce i całym regionie CEE. Spółka odnotowała dalszy wzrost popytu na wyjazdy zagraniczne oraz optymalizowała koszty marketingowe dzięki synergiom w ramach Invia Group, podano w komunikacie.

W segmencie Reklama i Subskrypcje Wirtualna Polska realizowała w 2025 roku plan inwestycji w produkt mediowy: jakościowe dziennikarstwo, produkcje wideo, algorytmy AI do rekomendacji treści oraz narzędzia reklamowe wspierane AI (WP Booster, WP ADS). Kontynuowany był również rozwój platformy WPartner, umożliwiającej monetyzację powierzchni wydawców zewnętrznych. Z kolei usługi subskrypcyjne notowały stały wzrost, z wyraźnie pozytywnymi trendami w całym roku, podano dalej w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w całym 2025 r. wyniosła 36,15 mln zł wobec 158,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Zgodnie z badaniem Mediapanel, w lutym 2024 roku z produktów internetowych WP korzystało prawie 21 mln Polaków. Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW.

