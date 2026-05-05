Grupa Wirtualna Polska Holding osiągnęła przychody gotówkowe w wysokości 543,3 mln zł w I kwartale 2026 roku wobec 368,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 48% r/r), a skorygowana EBITDA wyniosła 97,8 mln zł wobec 85,8 mln zł, podała spółka powołując się na szacunkowe wyniki.

W ujęciu pro forma, uwzględniając wyniki Invia Group (przejętej w kwietniu 2025 r.) w okresie porównywalnym, nie uwzględniając jednak wyników Invia Flights (zakwalifikowanych jako działalność zaniechana), przychody gotówkowe były niższe o 1% r/r (wobec 550,3 mln zł w I kw. 2025 r.), a skorygowana EBITDA niższa o 22% r/r (wobec 126 mln zł w I kw. 2025 r.), podano.

W I kw. wyniki finansowe Invia Flights (Fluege.de) zostaną ujęte jako wyniki z działalności zaniechanej, w związku z planowanym zbyciem spółki. Zarówno przychody, jak i skoryg. EBITDA w I kw. 2026 r. i I kw. 2025 r. Pro Forma nie uwzględniają już wyników tej spółki, zaznaczono.

„W segmencie Reklama i Subskrypcje odnotowano 5-proc. wzrost przychodów gotówkowych w ujęciu r/r, co stanowi najwyższą dynamikę od pięciu kwartałów, przede wszystkim dzięki poprawie dynamiki przychodów reklamowych (w porównaniu do 2025 r.) oraz dalszemu wzrostowi przychodów subskrypcyjnych. Skoryg. EBITDA była niższa o 16% r/r, głównie na skutek kontynuowanych inwestycji (tj. jakościowe dziennikarstwo, produkcje video (w lutym i marcu uruchomiono 5 nowych programów), AI w produkcie wydawniczym, AI w produktach reklamowych WP Booster, rozwój WP ADS, WPartnera i WKreatora), co wpływa na wzrost kosztów operacyjnych w porównaniu r/r, przekładając się na niższy poziom marżowości” – czytamy w komunikacie.

W segmencie Turystyka, wyniki w I kw. 2026 r. były pod wpływem uwzględnienia po raz pierwszy wyników Invia Group (przejętej w kwietniu 2025 r.). W ujęciu pro forma, przychody segmentu zmniejszyły się o 4% r/r, a skoryg. EBITDA była niższa o 34% r/r. Głównym czynnikiem wpływającym na wyniki segmentu w I kw. 2026 był istotny spadek sprzedaży zagranicznych pakietów turystycznych do Turcji i Egiptu w marcu 2026 r., po intensyfikacji konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie, podano także.

„Zarówno w I kwartale 2026 r., jak i w kolejnych okresach wyniki segmentu mogą pozostawać pod wpływem sytuacji geopolitycznej dotyczącej kluczowych kierunków turystycznych, w szczególności Turcji i Egiptu, które odpowiadają za ok. 40-50% sprzedaży obszaru turystyki zagranicznej. Grupa szacuje, że wyniki I kw. 2026 r. w obszarze turystyki zagranicznej były niższe o: 11 mln zł na poziomie przychodów i 19 mln zł na poziomie EBITDA., w porównaniu do wyników I kw. 2025 r. pro forma, co było związane głównie z negatywnym wpływem intensyfikacji konfliktu na Bliskim Wschodzie” – wskazano w materiale.

W II kw. 2026 r. Grupa spodziewa się podobnych trendów w dynamice przychodów segmentu Reklama i Subskrypcje, co w I kwartale 2026 r. Jednocześnie, w II kw. wciąż widoczny będzie efekt kontynuowanych inwestycji.

„W segmencie Turystyka wyniki II kwartału 2026 r. pozostają obarczone podwyższonym poziomem niepewności, wynikającym przede wszystkim z sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie oraz jej wpływu na sprzedaż pakietów turystycznych, w szczególności do Turcji i Egiptu. Jednocześnie w drugiej połowie kwietnia odnotowano wyraźne ożywienie sprzedaży, co może wskazywać na zmieniające się podejście klientów do oceny trwającego konfliktu w kontekście planowania wyjazdów wakacyjnych” – czytamy daje.

„Niemniej jednak, do czasu rozstrzygnięcia konfliktu na Bliskim Wschodzie perspektywy dla segmentu pozostają obciążone istotnymi czynnikami ryzyka, w tym kwestiami bezpieczeństwa, dostępnością oferty (podażą wyjazdów), a także poziomem cen paliwa lotniczego, które wpływają na koszty operacyjne branży oraz mogą przekładać się na ograniczenie podaży połączeń lotniczych, m.in. w związku z pogarszającą się sytuacją finansową części przewoźników. Wpływ sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie na wyniki finansowe segmentu w kolejnych okresach, pozostaje trudny do precyzyjnego oszacowania i skwantyfikowania. Zarząd na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji oraz jej potencjalny wpływ na działalność i wyniki spółki” – podano także.

Grupa WP to holding technologiczny, prowadzi działalność mediową, reklamową oraz e-commerce. Jest właścicielem portalu WP, posiada również specjalistyczne serwisy tematyczne, takie jak money.pl, WP SportoweFakty, benchmark.pl oraz rozwija usługi subskrypcyjne m.in. poprzez spółki Audioteka Group i Patronite. W branży e-commerce WP działa głównie w obszarach turystyki (m.in. wakacje.pl, Szallas Group, nocowanie.pl) i finansów konsumenckich (superauto.pl i totalmoney.pl). Od 2015 r. Wirtualna Polska Holding jest notowana na GPW.

