Grupa Würth ponownie przedłużyła termin zapisów w drugim wezwaniu na sprzedaż wszystkich akcji TIM – do 29 grudnia (po przedłużeniu terminu do 6 grudnia w październiku), podał podmiot pośredniczący – Santander Biuro Maklerskie.

Przewidywany obecnie dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 4 stycznia 2024 r., podano w informacji.

W treści wezwania zmieniony m.in. zapis, który obecnie brzmi: „Wzywający spodziewa się, że wszystkie warunki objęte niniejszym dokumentem wezwania zostaną spełnione przed końcem terminu przyjmowania zapisów, tj. najpóźniej w dniu 29 grudnia 2023 r., o ile termin przyjmowania zapisów nie zostanie wydłużony”.

„Ostatnim warunkiem wymaganym do realizacji wezwania jest uzyskanie zgody UOKiK. Jesteśmy w stałym kontakcie z Urzędem i utrzymujemy pełną współpracę. Pozostajemy przekonani o uzyskaniu pozytywnej decyzji organów antymonopolowych. Obserwujemy duże zainteresowanie wezwaniem, jak i oczekiwanie akcjonariuszy na spełnienie się wszystkich warunków” – skomentował wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową produktów elektrotechnicznych w Grupie Würth Ulrich Liedtke, cytowany w jej komunikacie.

Wezwanie na akcje TIM ogłosiła FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, należącą do Grupy Würth. Celem wzywającego jest osiągnięcie 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz wycofanie spółki z giełdy.

„Jeżeli w wyniku wezwania zostanie osiągnięty próg co najmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, wzywający zamierza ogłosić przymusowy wykup akcji posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych TIM S.A. Następnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wzywający zamierza wycofać spółkę z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie” – czytamy dalej w komunikacie.

Przedłużając termin zapisów do 6 grudnia, Grupa Würth informowała, że w ok. dwa tygodnie od rozpoczęcia zapisów w wezwaniu zapisami zostały objęte akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 50% ogólnej liczby głosów na walnym TIM.

„Cena akcji w wezwaniu wynosi 50,69 zł za jedną akcję i jest równa cenie z pierwszego wezwania. Cena akcji w wezwaniu zawiera premię w wysokości 93,8% w stosunku do ostatniego kursu zamknięcia przed ogłoszeniem przez spółkę przeglądu opcji strategicznych w dniu 22 sierpnia 2022 r. i 34,1% premii względem ostatniej ceny akcji poprzedzającej dzień ogłoszenia intencji przeprowadzenia pierwszego wezwania” – napisano też w komunikacie.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 523 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews