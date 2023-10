Grupa Würth przedłużyła termin zapisów w drugim wezwaniu na sprzedaż wszystkich akcji TIM do 6 grudnia, podała Grupa. Jednocześnie poinformowała, że w ok. dwa tygodnie od rozpoczęcia zapisów w wezwaniu zapisami zostały objęte akcje uprawniające do wykonywania co najmniej 50% ogólnej głosów na walnym TIM.

„Cieszymy się, że akcjonariusze okazują duże zainteresowanie, podobne jak w pierwszym wezwaniu. Pozostajemy w stałym dialogu z UOKiK i utrzymujemy pełną współpracę. Pozostajemy przekonani o uzyskaniu pozytywnej decyzji organów antymonopolowych” – powiedział wiceprezes odpowiedzialny za międzynarodową sprzedaż hurtową produktów elektrotechnicznych w Grupie Würth Ulrich Liedtke, cytowany w komunikacie.

Zebranie zapisów na akcje reprezentujące co najmniej 50% ogólnej liczby głosów to m.in. konsekwencja złożonych wcześniej zapisów w ramach wezwania przez największych akcjonariuszy i kluczowych menadżerów. Zgodnie z zawartymi 24 marca 2023 r. umowami, Krzysztof Folta (prezes zarządu i założyciel spółki), Krzysztof Wieczorkowski (przewodniczący rady nadzorczej), Piotr Tokarczuk (CFO), Piotr Nosal (CCO), Maciej Posadzy (prezes zarządu 3LP), Ewa Folta oraz Jan Walulik zobowiązani byli do złożenia zapisów po uzgodnionej cenie 50,69 zł za akcję.

O spełnieniu się tego warunku wezwania poinformował Grupę Würth podmiot pośredniczący w wezwaniu, tj. Santander Bank Polska. Zapisy do sprzedaży akcji w ramach wezwania rozpoczęły się 28 września i będą przyjmowane do 6 grudnia 2023 r.

Wezwanie na akcje TIM ogłosiła FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, należącą do Grupy Würth. Celem wzywającego jest osiągnięcie 100% głosów na walnym zgromadzeniu spółki oraz wycofanie spółki z giełdy.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 r. jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 523 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews