Grupa Żabka liczy na utrzymanie marży skorygowanego EBITDA na poziomie 12-13% na koniec 2025 r., na wzrost sprzedaży LfL w przedziale od średnich do wysokich jednocyfrowych wartości proc. oraz na poprawę rentowności skorygowanego zysku netto do ok. 3% w krótkim okresie, wynika z wypowiedzi przedstawicieli spółki. W najbliższym czasie Grupa będzie koncentrować się na zwiększaniu efektywności oraz na podwojeniu wartości sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023-2028.

„Wypracowane wyniki stanowią solidną podstawę do utrzymania marży skorygowanego wyniku EBITDA na poziomie 12-13% na koniec 2025 r. oraz dalszej poprawy rentowności skorygowanego zysku netto do około 3% w krótkim okresie” – powiedziała CFO Grupy Żabka Marta Wrochna-Łastowska, cytowana w komunikacie poświęconym wynikom za I poł. 2025 r.

„W całym 2025 roku spodziewamy się solidnego wzrostu sprzedaży LfL (w przedziale od średnich do wysokich jednocyfrowych wartości procentowych), który będzie wspierany innowacjami oraz rozwojem rozwiązań cyfrowych, co pozwoli nam dalej umacniać pozycję lidera w branży” – dodał Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski.

CEO Grupy Żabka Tomasz Suchański powiedział zaś, że w najbliższym czasie Grupa będzie koncentrować się na zwiększaniu efektywności oraz realizacji strategicznego celu, jakim jest podwojenie wartości sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023-2028.

W I poł. 2025 r. spółka miała 67 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 791 mln zł w porównaniu z 11 148 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk netto w pierwszej połowie 2025 r. wyniósł 144 mln zł, co oznacza wzrost o 82,9% r/r.

Zysk EBITDA sięgnął 1 547 mln zł wobec 1 379 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w całym I półr. 2025 r. wzrosła o 18,2% do 1 654 mln zł. Marża skorygowanego wyniku EBITDA wzrosła do 11,2% w I półroczu wobec 10,9% rok wcześniej.

Sprzedaż do klienta końcowego w I poł. br sięgnęła 14,8 mld zł, czyli o 14,4% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż LfL wzrosła o 6,1% r/r zarówno w I poł. br., jak i w II kw.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

