Grupa Żabka odnotowała 192 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2025 r. wobec 157 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto w II kw. br wyniósł 221 mln zł wobec 176 mln zł rok wcześniej (+25,5%).

Zysk operacyjny wyniósł 533 mln zł wobec 447 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 mld zł wobec 866 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w II kw. wzrosła o 20,1% r/r do 1 057 mln zł. Marża skorygowanego wyniku EBITDA wzrosła do 13% w II kw. (wobec 12,4% rok wcześniej)

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 124 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 6 133 mln zł rok wcześniej. W II kw. sprzedaż do klienta końcowego wzrosła o 14%, do 8,1 mld zł, podano.

„Rosnąca sprzedaż, przekładająca się na pozytywne efekty skali, korzystnie wpłynęła na zyskowność bezpośrednią. W połączeniu z dyscypliną kosztową przełożyło się to w II kwartale 2025 r. na 20% wzrostu skorygowanego wyniku EBITDA oraz poprawę marży skorygowanego wyniku EBITDA o 0,6 pkt proc. do poziomu 13%. Wolne przepływy pieniężne wzrosły o 15% dzięki skutecznej kontroli wydatków i efektywności kosztowej. Zgodnie z sezonowym trendem, drugi kwartał przyniósł silne przepływy gotówkowe. W efekcie, wskaźnik finansowego długu netto do skorygowanego wyniku EBITDA obniżył się o 0,5x r/r, osiągając na koniec pierwszego półrocza poziom 1,2x” – powiedziała CFO Grupy Żabka Marta Wrochna-Łastowska, cytowany w komunikacie poświęconemu wynikom.

W I poł. 2025 r. spółka miała 67 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 12 791 mln zł w porównaniu z 11 148 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 547 mln zł wobec 1 379 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Sprzedaż do klienta końcowego w I poł. br sięgnęła 14,8 mld zł, czyli o 14,4% więcej niż przed rokiem. Skorygowany zysk netto w pierwszej połowie 2025 r. wyniósł 144 mln zł, co oznacza wzrost o 82,9% r/r.

„Osiągnięte dobre wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2025 potwierdzają skuteczność zaprezentowanej inwestorom strategii rozwoju, opartej na nowoczesnym ekosystemie modern convenience. Systematycznie zwiększamy skalę działalności, zarówno poprzez rozwój sieci sklepów, jak i rozbudowę oferty cyfrowej, notując wzrost sprzedaży porównywalnej (LfL) oraz całkowitej sprzedaży do klienta końcowego. Przyspieszamy ekspansję – w ciągu sześciu miesięcy otworzyliśmy ponad 800 nowych placówek, co przybliża nas do realizacji nowego celu: ponad 1300 otwarć w całym 2025 r. Dynamiczny rozwój obserwujemy również na rynku rumuńskim, gdzie sieć Froo uruchomiła ponad 100 sklepów zaledwie rok po debiucie” – powiedział CEO Grupy Żabka Tomasz Suchański, cytowany w komunikacie.

„Pierwsze półrocze 2025 oraz II kwartał to dobry okres dla naszej firmy, w którym według danych Nielsena rozwijaliśmy się ponad dwukrotnie szybciej niż rynek, zwiększając swój udział do 10,6% z 9,9% rok wcześniej. W czerwcu 2025 r. zakończyliśmy strategiczny projekt montażu pieców gastronomicznych we wszystkich sklepach, dzięki czemu możemy rozwijać menu posiłków na ciepło 'Prosto z pieca’ w skali całej Polski. Przyczyniło się to do dwucyfrowego wzrostu sprzedaży dań gotowych (QMS), co znacząco wsparło wzrost sprzedaży LfL w I półroczu o 6,1%. Systematycznie inwestujemy w rozwój oferty produktowej, która odpowiada na potrzeby naszych klientów. Rozszerzyliśmy ofertę śniadaniową o posiłki na ciepło, jak np. tosty z szynką czy panini z jajecznicą – i tylko w pierwszym miesiącu od ich wprowadzenia, sprzedaliśmy milion produktów z tej kategorii. W obszarze cyfrowym rozwijamy ofertę Żabka Ads, dzięki czemu klienci mogą łatwiej poznawać nasze promocje i z nich korzystać. Równocześnie znacząco powiększyliśmy asortyment produktów dostępnych do szybkiego zakupu i dostawy online – teraz można zamówić już ponad 10 tysięcy różnych produktów przez naszą nową platformę delio+” – dodał group chief strategy & development officer Tomasz Blicharski.

Sprzedaż LfL wzrosła o 6,1% r/r zarówno w I poł. br., jak i w II kw., pomimo wysokiej bazy z II kw. 2024 r. oraz nietypowo chłodnej pogody w maju. Wzrost ten wynikał w dużej mierze z innowacji w obszarze komercyjnym oraz rozwoju nowej oferty produktowej, zwłaszcza w segmencie dań gotowych (QMS), zaznaczono.

Skorygowana EBITDA w całym I półr. 2025 r. wzrosła o 18,2% do 1 654 mln zł. Marża skorygowanego wyniku EBITDA wzrosła do 11,2% w I półroczu (wobec 10,9% rok wcześniej).

Na koniec czerwca 2025 r. sieć Grupy Żabka liczyła 11 793 placówki w Polsce i Rumunii, co oznacza wzrost o 10,8% względem 10 640 rok wcześniej. W II kw. otworzono 368 nowych sklepów. Według założeń z IPO, potencjał rynku to blisko 19 500 sklepów w Polsce oraz około 4 000 w Rumunii, co wskazuje na duże możliwości dalszej ekspansji, wskazano.

Kanały cyfrowe (DCO) zanotowały w I półr. 2025 r. wzrost sprzedaży do klienta końcowego o 26% (28% w II kw.), co znacząco wpłynęło na wyniki Grupy i zbliżyło ją do realizacji celu z IPO zakładającego pięciokrotny wzrost przychodów DCO do 2028 r. Kluczowe inicjatywy to udoskonalenie Żabka Ads oraz rozszerzenie oferty q-commerce do ponad 10 tys. produktów na platformie delio+, podkreślono.

Wolne przepływy pieniężne w I półr. sięgnęły 1 165 mln zł wobec 1,26 mld zł rok wcześniej. W II kw. 2025 r. wzrosły o ponad 14%, do 1 074 mln zł, dzięki kontroli wydatków i efektywności kosztowej.

Nakłady inwestycyjne (capex) w I poł. 2025 r. wyniosły 740 mln zł, co oznacza wzrost o 14,7% r/r. Inwestycje objęły rozbudowę sieci oraz modernizację placówek, w tym montaż pieców gastronomicznych, umożliwiających wprowadzenie nowej oferty dań typu street food, podano także.

Na koniec II kw. 2025 r. wskaźnik finansowego długu netto do skorygowanego wyniku EBITDA spadł do poziomu 1,2x, o 0,5x w ciągu ostatnich miesięcy. Grupa planuje dalszą redukcję zadłużenia, wskazano.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

