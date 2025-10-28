Grupa Żabka odnotowała 463 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2025 r. wobec 319 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto w III kw. br wyniósł 505 mln zł wobec 341 mln zł rok wcześniej (+48%).

Zysk operacyjny wyniósł 743 mln zł wobec 664 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1 226 mln zł wobec 1 093 mln zł rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w III kw. wzrosła o 14,3% do 1 279 mln zł wobec 1 119 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 440 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 6 578 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. 2025 r. spółka miała 530 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 377 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 230 mln zł w porównaniu z 17 726 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,77 mld zł wobec 2,47 mld zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Sprzedaż do klienta końcowego w I-III kw. br. sięgnęła 23,27 mld zł, czyli o 14,1% więcej niż przed rokiem. Skorygowany zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 649 mln zł, co oznacza wzrost o 54,6% r/r.

Sprzedaż LfL wzrosła o 5,5% r/r po 9 miesiącach 2025 r., zaznaczono.

Skorygowana EBITDA w I-III kw. 2025 r. wzrosła o 16,5% do 2 932 mln zł.

Na koniec września 2025 r. sieć Grupy Żabka liczyła 12 099 placówek w Polsce i Rumunii, względem 10 906 rok wcześniej. W I-III kw. otworzono 1 127 nowych sklepów, o 130 więcej r/r, a zamknięto 97 placówek, o 8 mniej r/r, wskazano.

Nakłady inwestycyjne (capex) w I-III kw. 2025 r. wyniosły 1,09 mld zł, wobec 1,05 mld zł rok wcześniej, podano także.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews