Grupa Żabka podtrzymuje średnioterminowe cele strategiczne i plan otwarcia ponad 1300 sklepów w 2026 r. Grupa zakłada wzrost LfL w przedziale średnich do wysokich wartości jednocyfrowych w tym roku, a także w średnim terminie oraz skorygowaną marżę EBITDA w górnej granicy przedziału 12-13%, poinformowała CFO Marta Wrochna-Łastowska.

Zgodnie z aktualizacją strategii w ubiegłym roku, Grupa Żabka zakłada na lata 2025-2028 ponad 1300 otwarć sklepów rocznie w Polsce i Rumunii, ponad dwukrotny wzrost sprzedaży do klienta końcowego, średni do wysokiego jednocyfrowy wzrost sprzedaży LfL, marżę EBITDA na poziomie górnej granicy przedziału 12-13% oraz poprawę marży skorygowanego zysku netto do 4,5% w średniej perspektywie.

„Podtrzymujemy oczekiwania: naszym celem jest otwarcie ponad 1300 nowych sklepów w Polsce i Rumunii w 2026 r. i utrzymanie tego tempa w średnim terminie. Spodziewamy się tempa wzrostu LfL w przedziale średnich do wysokich wartości jednocyfrowych w 2026 r., jak i w średnim terminie, oraz skorygowanej marży EBITDA w górnej granicy przedziału 12-13%. Ponadto spodziewamy się stopniowej poprawy marży skorygowanego zysku netto do 4,5% w średnim okresie i zakładamy dalszy spadek wskaźnika długu netto do EBITDA” – powiedziała CFO podczas wideokonferencji.

„Jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia celu dwukrotnego zwiększenia sprzedaży w latach 2023-2028” – dodał Group Chief Strategy & Development Officer Tomasz Blicharski.

CFO zaznaczyła, że do zwiększenia sprzedaży i wyniku LfL w tym roku przyczyni się m.in. rosnące zainteresowanie zwrotem butelek w ramach systemu kaucyjnego w sklepach Żabki, w którym od początku br. przyjęto ponad 20 mln butelek.

Przekazała również, że tegoroczne nakłady inwestycyjne (capex) nominalnie pozostaną na podobnym poziomie co w 2025 i 2024 r. Nakłady inwestycyjne w 2025 r. wyniosły 1 624 mln zł i były o 3% niższe r/r, z czego 539 mln zł przypadło na IV kw. (-13,5% r/r).

Blicharski pytany o dalszy rozwój formatu Żabka Drive zaznaczył, że jest to format w fazie początkowego testu i na razie jest za wcześnie, aby wyciągać wnioski z testu. Zaś co do obecności na lotniskach, gdzie sieć do tej pory nie była widoczna, Grupa szuka rozwiązań, które mogłyby wpisywać się w ten typ lokalizacji i otworzy na jednym z lotnisk w Polsce sklep Nano, aby zobaczyć efekt pod względem odwiedzalności i rentowności.

CFO oceniła także, że za wcześniej jest, by komentować rentowność sklepów w Rumunii, ale podkreśliła, że te, które działają od początku wejścia do tego kraju (czyli od 12 miesięcy) są rentowne i Grupa widzi dobre perspektywy rozwoju na tym rynku. Dodała, że obecnie Grupa ma 200 sklepów w Rumunii.

„Nasz docelowy poziom w Rumunii widzimy na 7 tys. sklepów w długim czasie i to jest początkowy etap rozwoju na tamtejszym rynku. Na razie skupiamy się, żeby doprowadzić tę sieć do dużej skali, a dopiero w drugiej kolejności skupimy się nad kolejnymi rynkami. Ale to nie znaczy, że nie analizujemy możliwości” – dodał Blicharski, zapytany o wejście na kolejne rynki. Zapowiedział też budowę drugiego zakładu Maczfit.

W całym 2025 r. spółka miała 1057 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 593 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 27 153 mln zł w porównaniu z 23 797 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 3876 mln zł wobec 3363 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, a skorygowany zysk EBITDA wyniósł 4 066 mln zł wobec 3 505 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Marża skorygowanego zysku netto sięgnęła 3,2%, przekraczając zakładany poziom 3%.

Sprzedaż do klienta końcowego wyniosła 31 135 mln zł, o 14,1% więcej r/r. Dynamika sprzedaży porównywalnej (LfL) w Polsce wyniosła 5,3%. Grupa obniżyła wskaźnik długu do skorygowanego EBITDA z 1,5x w 2024 r. do docelowego 1,0x na koniec 2025 r.

W 2025 roku Grupa Żabka uruchomiła 1 394 sklepy (+19,6% r/r), tym samym przekraczając podwyższony cel otwarć, zakładający 1 300 nowych placówek w minionym roku. Na koniec roku sieć Grupy Żabka liczyła 12 339 sklepów, w tym 173 w Rumunii.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.

