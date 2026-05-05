Rada dyrektorów Grupy Żabka zarekomendowała walnemu zgromadzeniu podzielenie jednostkowego zysku za 2025 r. w kwocie 102,22 mln euro w następujący sposób: kwotę 24,55 mln euro przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych; kwotę 5,11 mln euro przeznaczyć na obowiązkową rezerwę (legal reserve), a pozostałą kwotę 72,56 mln euro przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Rada ponadto zarekomendowała wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 124,57 mln euro, czyli w kwocie 0,12 euro na jedną akcję (co odpowiada kwotom łącznie 530,75 mln zł i 0,53 zł na akcję) z dniem wypłaty 31 lipca, akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień ustalenia prawa do dywidendy 27 lipca 2026 r.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 roku.

