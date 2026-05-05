W Grupie Żabka rozpoczął się zaplanowany proces przekazania funkcji CEO, co nastąpi ze skutkiem od 1 stycznia 2027 roku, po zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Grupy. W efekcie wcześniej zaprojektowanych zmian CEO, Tomasz Suchański pokieruje Radą Dyrektorów. Nowym CEO Grupy zostanie obecny Group Chief Strategy & Development Officer, Tomasz Blicharski.

Planowane zmiany gwarantują kontynuację dotychczasowej ścieżki rozwoju, jednocześnie odzwierciedlając rosnące znaczenie długoterminowej strategii w codziennym zarządzaniu firmą. Tomasz Suchański i Tomasz Blicharski współpracują ściśle w ramach Grupy od ponad 10 lat. Efektem pracy obecnego Zarządu jest zmiana tradycyjnej sieci sklepów w nowoczesną grupę międzynarodową, działającą w obszarach fizycznej i cyfrowej sprzedaży. W ciągu 10 lat liczba sklepów wzrosła blisko 3-krotnie, a wartość sprzedaży została zwiększona 5 razy. Żabka Group stała się również spółką publiczną, notowaną na GPW od 2024 roku.

W efekcie zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2027, dotychczasowy CEO Tomasz Suchański po dziesięciu latach kierowania organizacją obejmie stanowisko Chairperson of the Board of Directors jako dyrektor niewykonawczy, odpowiedzialny za działalność Rady Dyrektorów, najwyższego organu Grupy. Tomasz Blicharski przejmie funkcję Group Chief Executive Officer. W ramach pełnionych funkcji będzie także przewodniczył Komitetowi Zarządzającemu (Management Committee) Żabka Group.

Tomasz Suchański zostaje Chairperson of the Board of Directors, mając ponad 30 lat doświadczenia w handlu, w tym ponad 15 lat na stanowisku CEO największych firm handlowych w Polsce. Okres jego przywództwa w Żabce to czas intensywnego wzrostu, cyfrowej transformacji oraz dynamicznej rozbudowy sieci sklepów convenience w Polsce i Rumunii. Pod jego kierownictwem firma zbudowała silną, nowoczesną organizację, wielokrotnie wyróżnianą jako jedno z najlepszych miejsc pracy, także w globalnych rankingach. Wysoki poziom zaangażowania pracowników, potwierdzany m.in. badaniami Instytutu Gallupa, stanowi jeden z kluczowych filarów sukcesu Grupy. Tomasz Suchański był wielokrotnie wyróżniany przez środowisko biznesowe, m.in. nagrodą „CEO of the Year” oraz w plebiscycie „BrandMe CEO” magazynu „Forbes”.

– Ponad 10 lat pracy pod marką Żabka to wyjątkowe doświadczenie. Jestem dumny, widząc jak nowoczesną i unikalną firmę udał nam się zbudować. Stworzyliśmy organizację, która jest dziś inspiracją dla firm z całego świata, a przede wszystkim miejscem, w którym ludzie chcą się rozwijać i pracować – mówi CEO Grupy Żabka Tomasz Suchański. – W ciągu ponad 30 lat pracy zawodowej, a szczególnie w ostatniej dekadzie w Żabce, miałem zaszczyt poznać wielu wyjątkowych ludzi. Cieszę się, że Tomasz Blicharski, jako jedna z tych wyjątkowych osób, będzie kierował Grupą. Jego wiedza i doświadczenie stanowią bezcenny kapitał.

Tomasz Blicharski, który od 1 stycznia 2027 roku zasiądzie w Radzie Dyrektorów obejmując funkcję Group Chief Executive Officer oraz President of the Management Committee, to doświadczony menedżer związany z Grupą Żabka od ponad 15 lat. W tym czasie był odpowiedzialny za transformację modelu biznesowego, rozwój nowych segmentów działalności oraz budowę cyfrowego ekosystemu convenience. Odpowiadał również za stworzenie Planu Tworzenia Wartości do 2028 roku (Value Creation Plan) oraz strategii zrównoważonego rozwoju. W latach 2021–2024 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Zarządzającego Żabka Future. Wcześniej równolegle zajmował dwa stanowiska: Wiceprezesa Zarządu Żabka Polska ds. Finansowych (od 2015 roku) oraz Wiceprezesa Zarządu Żabka Polska ds. Rozwoju (od 2017 roku). Obecnie, jako Group Chief Strategy & Development Officer, odpowiada za strategię Grupy Żabka, co stanowi bezcenny kapitał w perspektywie kierowania Grupą. Wielowymiarowe doświadczenie zdobywał także w bankowości inwestycyjnej oraz w funduszu Mid Europa Partners, nadzorując inwestycje w Europie Środkowo‑Wschodniej. Jest absolwentem Uniwersytetu Stanforda oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Ciągłość strategii fundamentem rozwoju Grupy Żabka

Zmiany w strukturze zarządczej są wynikiem przemyślanego i długofalowego procesu sukcesji, który jest realizowany od 2022 r., we współpracy z całą kadrą zarządzającą, w tym Radą Dyrektorów Żabka Group. Tak wczesne rozpoczęcie procesu przekazywania obowiązków jest wyrazem odpowiedzialności wobec inwestorów oraz samej organizacji. Celem tego procesu jest zapewnienie ciągłości przywództwa oraz dalszego, stabilnego rozwoju organizacji. Do 1 stycznia 2027 roku odbędzie się proces płynnego przekazywania obowiązków, co zapewni ciągłość działania Grupy w oparciu o długoterminowe założenia strategiczne oraz wesprze realizację celów biznesowych.

Profil i kompetencje Tomasza Blicharskiego

– Objęcie roli CEO to dla mnie szczególny moment na drodze zawodowej w Grupie Żabka. W ciągu ostatnich 15 lat współkierowałem procesem transformacji sieci stacjonarnych sklepów w ekosystem convenience o ogólnopolskiej skali, oparty na danych, technologii i bliskiej współpracy z franczyzobiorcami. – mówi Tomasz Blicharski. – Do końca 2028 roku stawiamy sobie jasno zdefiniowany cel: 16 tysięcy sklepów w Polsce i Rumunii, przy rocznym tempie otwierania ponad 1300 nowych lokalizacji, z zachowaniem dyscypliny kapitałowej i rentowności sieci. W najbliższych latach będziemy koncentrować się na dalszym skalowaniu działalności, podnoszeniu efektywności operacyjnej w istniejących placówkach oraz rozwoju cyfrowego ekosystemu convenience – tak, aby jeszcze lepiej odpowiadać na szybko zmieniające się potrzeby klientów i konsekwentnie budować długoterminową wartość Grupy.

Pozostałe zmiany w składzie Rady Dyrektorów oraz perspektywy rozwoju

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Żabka Group zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025, Krzysztof Krawczyk zakończy sprawowanie mandatu Przewodniczącego Rady Dyrektorów Grupy Żabka i nie będzie ubiegał się o jego przedłużenie. Do Rady dołączy Krzysztof Aniola jako dyrektor niewykonawczy, powołany na roczną kadencję.

Grupa Żabka kontynuuje realizację strategii wzrostu w Polsce i Rumunii, koncentrując się na rozwoju sieci, wzroście sprzedaży porównywalnej oraz rozbudowie cyfrowego ekosystemu convenience, umacniając pozycję lidera rynku w tym segmencie w Europie. Wprowadzone zmiany mają wspierać skuteczną realizację tych celów na kolejnych etapach ekspansji.

Grupa Żabka to kompleksowy ekosystem convenience, którego misją jest tworzenie wartości poprzez upraszczanie codziennego życia klientów. Grupa obsługuje rosnącą liczbę konsumentów szukających wygodnych rozwiązań, promując przy tym odpowiedzialne podejście wobec klientów, franczyzobiorców, dostawców oraz szeroko pojętego środowiska, w tym dbałość o zrównoważone korzystanie z produktów i opakowań. Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie modern convenience działającą pod marką Żabka oraz działającą w Rumunii sieć pod marką Froo. Uzupełnia je sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano, umożliwiających robienie zakupów przez całą dobę w dowolny dzień tygodnia. Cała sieć na koniec marca 2026 r. obejmowała 12 750 sklepów. Grupa dysponuje również zaawansowaną, stale rozwijaną ofertą cyfrową. Należąca do niej marka Maczfit, powstała z myślą o osobach szukających zdrowej i jednocześnie wygodnej diety, dostarcza restauracyjnej jakości gotowe posiłki prosto do domu klienta. Platforma Dietly to z kolei wiodąca porównywarka dostawców cateringu dietetycznego. Działalność w zakresie internetowych zakupów spożywczych Grupa realizuje zaś za pośrednictwem marek Jush! i Delio. Od października 2024 r. akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

