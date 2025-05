GTC odnotowało 1 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 9,3 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 1,6 mln euro wobec 9,8 mln euro zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny netto wyniósł 17,9 mln euro wobec 21,4 mln euro zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 27 mln euro.

„Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 27 mln euro (podobnie jak rok wcześniej). Zysk netto wyniósł 2 mln euro (10 mln euro w I kw. 2024 r.). Zmiana wynika głównie ze wzrostu kosztów finansowych” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Skonsolidowane przychody z wynajmu sięgnęły 38,3 mln euro w I kw. 2025 r. wobec 34,3 mln euro rok wcześniej. Przychody z tytułu usług obsługi nieruchomości to odpowiednio: 11,5 mln euro wobec 11,4 mln euro.

„Przychody z wynajmu i usług: Wzrost o 9% do 50 mln euro w I kw. 2025 r. (w porównaniu do 46 mln euro w I kw. 2024 r.) dzięki zakupowi portfela mieszkaniowego w Niemczech i pomimo sprzedaży biurowców GTC X i Matrix C” – wskazano dalej.

Marża brutto z działalności operacyjnej była na poziomie 32 mln euro w I kw. 2025 r. – podobnie jak rok wcześniej.

Koszty administracyjne wyniosły 6 mln euro w porównaniu do 5 mln euro w I kw. 2024 r. – w związku z kosztami administracyjnymi nowego portfela mieszkaniowego.

Strata z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 8 mln euro w porównaniu do straty na poziomie 6 mln euro w I kw. 2024 r., podano także.

Spółka odnotowała wzrost kosztów finansowych netto do wysokości 16 mln euro (w porównaniu do 8 mln euro w I kw. 2024 r.), co było głównie wynikiem zaciągnięcia i uruchomienia nowych kredytów w 2024 r., co spowodowało wzrost średniej ważonej stopy procentowej (uwzględniając instrumenty zabezpieczające) do 3,63% na dzień 31 marca 2025 r. (w porównaniu do 2,58% na koniec I kw. 2024 r.), wyjaśniło GTC.

Fundusze z działalności operacyjnej (FFO I) to 12 mln euro (w porównaniu do 19 mln euro w I kw. 2024 r.), przy FFO I na akcję w wysokości 0,02 euro.

„Łączna wartość portfela inwestycji, wliczając finansowe aktywa trwałe, wyniosła 2 845 mln euro na dzień 31 marca 2025 r. (2 952 mln euro na koniec 2024 r.) przy portfelu nieruchomości GAV w wysokości 2 693 mln euro (2 797 mln euro na koniec 2024 r.). Zmiany były związane głównie ze sprzedażą działki w warszawskim Wilanowie i budynku GTC X, częściowo skompensowanymi nakładami inwestycyjnymi na prace budowlane i wykończeniowe” – czytamy także.

Zadłużenie wyniosło 1 613 mln euro (w tym 25 mln euro związanych z aktywami przeznaczonymi na sprzedaż) w porównaniu do 1 635 mln euro na dzień 31 grudnia 2024 r. Wzrost zadłużenia długoterminowego związany był przede wszystkim z przeklasyfikowaniem kredytu dla Galerii Jurajskiej i został częściowo skompensowany przez przekwalifikowanie na zobowiązania krótkoterminowe trzech pożyczek dla budynków Corius, Pixel i Centrum Biurowego Francuska. Średnia ważona zapadalność długu wyniosła 3,1 roku, a średnie oprocentowanie wyniosło 3,63% w skali roku.

Wskaźnik LTV netto wyniósł 52,1% (wobec 52,7% na 31 grudnia 2024 r.), a skorygowany o środki przeniesione na rachunki powiernicze 51,4%.

Wskaźnik pokrycia odsetek wyliczony w oparciu o EBITDA wyniósł 2,5x (3,0x na dzień 31 grudnia 2024 r.).

Udział długu niezabezpieczonego to 40% (39% na koniec 2024 r.), a udział nieruchomości nieobciążonych to 33% (34% na koniec 2024 r.).

Na 31 grudnia 2024 r. saldo środków pieniężnych oraz depozytów wyniosły 150 mln euro, w porównaniu do 99 mln euro na 31 grudnia 2024 r.), a saldo środków pieniężnych na rachunkach powierniczych wyniosło 20 mln euro. Poziom środków pieniężnych wzrósł przede wszystkim dzięki sprzedaży działki w Wilanowie oraz budynków Matrix C i GTC X za łącznie 87,7 mln euro i był częściowo skompensowany przez spłatę odsetek w wysokości 11,3 mln euro, wydatki na nieruchomości inwestycyjne w kwocie 36,9 mln euro oraz zmiany w kapitale obrotowym. Kwota uwzględnia depozyty najemców oraz inne środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w łącznej wysokości 42,3 mln euro, podała także spółka.

Wskaźnik wynajęcia w I kw. był na poziomie 86% (bez zmian w porównaniu z końcem 2024 r.).

„W I kw. 2025 r. konsekwentnie realizowaliśmy cele strategiczne, kontynuując dywersyfikację portfela związaną z ekspansją na rynki Europy Zachodniej oraz wzmacniając pozycję finansową dzięki wzrostowi przychodów z najmu, sprzedaży wybranych aktywów i przedłużaniu terminów zapadalności kredytów. Uważnie obserwujemy również możliwości na rynku kapitałowym. Po ubiegłorocznym wejściu na niemiecki rynek mieszkań na wynajem, prowadzimy obecnie dogłębną analizę tego portfela, aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Tymczasem w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowaliśmy dużą aktywność najemców w pierwszym kwartale tego roku, co potwierdza nieustające zainteresowanie naszymi budynkami. Grupa pozostaje przygotowana do wykorzystania wszystkich pojawiających się możliwości rozwoju” – podsumowała prezes Małgorzata Czaplicka, cytowana w materiale.

Grupa GTC jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości, koncentrującym się na Polsce i stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

Źródło: ISBnews