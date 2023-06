Raen zaprezentował strategię na lata 2023-2025. Spółka stawia nie tylko na developtment w ramach branży odnawialnych źródeł energii (OZE), ale i na przyszłościowe zadanie, jakim jest bycie producentem energii.

Wydaje się, że rozwój OZE, developtment w ramach OZE, to jest proces, który ma gdzieś tam perspektywę, w której się zakończy. Będzie tyle mocy wytwórczych, że nie będzie już takiego boomu inwestycyjnego, z jakim mamy do czynienia obecnie. Stąd też chcemy stać się producentem tej energii, ponieważ to najbardziej stabilny i długotrwały dochód, cash flow, który może być generowany przez spółkę

mówi Adam Guz, Prezes Zarządu, Raen SA