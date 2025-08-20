Hebar chce 2025 rok zamknąć przychodem na poziomie 21 mln zł wobec 16,9 mln zł w 2024 r., a w ciągu kolejnych pięciu lat zwiększyć sprzedaż o blisko 380% do 100 mln zł przychodów w 2030 roku, podała spółka. Firma zapowiada dalszą ekspansję krajową, rozwój działu sprzedaży, budowę nowych kompetencji (KAM, e-commerce, kontrola jakości) i rozglądanie się za akwizycjami.

„Mamy ambicję, ale też świadomość tempa rozwoju. Stawiamy na profesjonalizację przy zachowaniu wartości rodzinnej firmy. Do 2030 roku planujemy zwiększyć sprzedaż o blisko 380%, by w 2030 roku osiągnąć 100 mln zł przychodów – cel ambitny, ale realny i w zasięgu ręki. Jednak dla nas równie ważne jak wzrost są zaufanie, stabilność i długofalowe relacje. Chcemy tworzyć markę, która łączy wysoką jakość z relacyjnym podejściem do biznesu – i na tej bazie budować trwałe partnerstwa tam, gdzie liczy się nie tylko produkt, ale także ludzie, którzy za nim stoją” – powiedział członek zarządu Hebar, Sales & Marketing Director Konrad Pych, cytowany w komunikacie.

„Zaczynaliśmy jako lokalny gracz, mając 0,8 mln zł przychodu i kilkuosobowy zespół złożony z rodziny i przyjaciół. Dziś działamy na dużo większą skalę, współpracując z ogólnopolskimi partnerami i trafiając do coraz szerszego grona klientów. Ale najważniejsze, że robimy to nadal z takim samym podejściem: z zaangażowaniem, dbałością o jakość i z myślą o długoterminowych relacjach” – dodał.

Hebar podał – powołujące na raport 6Wresearch „Poland Nuts and Seeds Market (2025-2031)” – że wartość rynku orzechów i bakalii w Polsce szacowana jest na 3,2 mld zł, a według prognoz jego wartość ma rosnąć w tempie blisko 10% rocznie do 2029 roku. Za tym wzrostem stoją zmiany konsumenckie: rosnąca popularność zdrowego odżywiania, dieta oparta na produktach roślinnych oraz potrzeba wygody i transparentności. Bakalie coraz częściej wybierane są nie jako sezonowy dodatek do wypieków czy sałatek, lecz jako pełnowartościowa, codzienna przekąska.

„Hebar odpowiada na te potrzeby, rozwijając opakowania typu 'value for money’ (np. 1 kg mixy), inwestując w automatyzację i poszerzając ofertę o produkty wspierające zdrowie, koncentrację i trawienie. Duży nacisk kładziemy też na rozwój e-commerce, który już dziś stanowi jeden z filarów wzrostu. Po uruchomieniu sprzedaży w tym kanale, już w ciągu pierwszego roku osiągnęliśmy wynik 3 mln zł. Na koniec 2025 roku prognozujemy wzrost do poziomu 7,5 mln zł” – powiedział członek zarządu.

Firma obsługuje różnorodne segmenty: od sklepów tradycyjnych i sieci handlowych, po partnerów realizujących marki własne czy projekty private label, które w 2024 roku odpowiadały już za 18% całkowitych obrotów, podano.

Aby nadążyć za rosnącym popytem i podnieść efektywność operacyjną, Hebar zainwestował w nowoczesny park maszynowy – umożliwiający nie tylko pakowanie bakalii, ale także konfekcjonowanie produktów spoza kategorii, takich jak warzywa suszone, kawa czy słodziki. To element szerszej strategii rozwoju, która opiera się na elastyczności, kontroli jakości, optymalizacji kosztów i procesów oraz dywersyfikacji produktów i kanałów sprzedaży. Dlatego firma rozwija zarówno zaplecze technologiczne, jak i niezależny model importu surowców z kluczowych rynków, m.in. Turcji, Iranu, USA czy Ameryki Południowej. Bezpośrednie relacje z plantatorami pozwalają utrzymać wysokie standardy jakości i przewidywalność cen. Jednocześnie rozwój własnej logistyki przełożył się na znaczące usprawnienia – m.in. redukcję kosztów transportu z 5% do 2% przychodów, podkreślono w materiale.

Spółka podała też, że sprzedaż online rozwija się równolegle w dwóch kanałach: przez platformy marketplace oraz własny sklep internetowy. Hebar traktuje e-commerce nie tylko jako dystrybucję, ale także jako pole do testowania nowych produktów, zbierania insightów konsumenckich i budowania rozpoznawalności marki – w sposób komplementarny wobec sprzedaży stacjonarnej.

Hebar to polska firma rodzinna z 30-letnią historią. Specjalizuje się w selekcji wysokiej jakości orzechów, suszonych owoców, nasion i pestek. Oferta skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych – w tym segmentu HoReCa, dystrybutorów, detalistów, producentów żywności i agencji reklamowych.

Źródło: ISBnews