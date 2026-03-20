Helios z grupy Agora chce nadrabiać inwestycyjne zaległości po pandemii Covid-19, stawiając na rozwój formatów premium, poinformował prezes Helios i członek zarządu Agory Tomasz Jagiełło. W jego ocenie repertuar kinowy na 2026 rok pozwala nie martwić się o frekwencję.

„Jeśli chodzi o plany, […] nasza sieć jest w tej chwili naszym głównym priorytetem. Po kilku latach w covidzie, w których niestety nie mogliśmy inwestować w kina, chcemy tę zaległość nadrabiać, jednocześnie stawiając na wzrost jakości. Zatem formaty premium praktycznie w jak najszerszy sposób, bo to jest dzisiaj kierunek w branży kinowej” – powiedział Jagiełło podczas wideokonferencji.

Dodał, że spółka nie ma planów dotyczących nowych kin ani w Warszawie, ani w Krakowie.

„Tych możliwości po prostu nie ma, dlatego że nasza branża jest 'zespawana’ z branżą galerii handlowych. A tu króluje bardziej tendencja porządkowania portfela niż otwierania nowych galerii” – wskazał członek zarządu.

Nie spodziewa się on wysypu nowych kin w Polsce, za wyjątkiem niewielkich miejscowości.

„Również fali zamknięć bym się nie spodziewał. Mamy w tym momencie do czynienia z lekką korektą, czyli tam, gdzie za dużo kin zbudowano przed covidem, dochodzi do zamknięć, ale one nie mają nic w związku z rynkiem, tylko raczej po prostu z dostosowaniem ilości sal do populacji” – zaznaczył Jagiełło.

Odnosząc się do cen biletów, zaznaczył, że wzrost cen w tempie inflacji jest u przedsiębiorcy obowiązkiem.

„To nie powinno nikogo dziwić. Natomiast zwracam kolejny raz uwagę, że ceny biletów – licząc narastająco od roku 2019 – nie dogoniły jeszcze wzrostu inflacji. Tak że uważam, że przestrzeń na podwyżki jest. Oczywiście nie mówię tu o żadnych gwałtownych podwyżkach, tylko tak jak [je] mniej więcej w tej chwili obserwujemy” – wskazał członek zarządu.

Ocenił, że spółka może być spokojna, jeśli chodzi o repertuar na 2026 rok.

„Hollywood się rozwija. My dzisiaj oceniamy, że minimum 10% frekwencji na filmach hollywoodzkich będzie więcej, szczególnie w Polsce, która filmami dziecięcymi stoi, a tutaj mamy bardzo dużo fajnych filmów [przed sobą]” – podsumował.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Źródło: ISBnews