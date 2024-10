Helios, spółka zależna Agory zawarła ze spółką Step Outside umowę sprzedaży wszystkich posiadanych 90% udziałów Step Inside za 17,4 mln zł, podała Agora. Step Inside która jest franczyzobiorcą części lokali sieci Pasibus.

„Płatność ceny za udziały została rozłożona w czasie do sierpnia 2030 roku, w ten sposób że:

(i) Do sierpnia 2025 spłacone zostanie 10,34% ceny nabycia udziałów;

(ii) W kolejnym okresie, tj. do sierpnia 2026 kupujący spłaci 13,8% ceny nabycia;

(iii) Przez dwa kolejne lata, tj. do sierpnia 2028 kupujący dokona zapłaty 17,24% ceny nabycia udziałów rocznie;

(iv) Przez dwa ostatnie lata spłaty (do sierpnia 2030) kupujący spłaci pozostające 41,38% ceny nabycia” – czytamy w komunikacie.

Własność udziałów przeszła na kupującego w momencie dokonania zapłaty pierwszej raty z tytułu ceny nabycia, co nastąpiło w dniu transakcji Na zabezpieczenie płatności ceny Step Outside udzielił Heliosowi zabezpieczeń w postaci zastawu zwykłego i rejestrowego na 2 970 udziałach w kapitale zakładowym Step Inside oraz poręczenia udzielonego przez Pasibus sp. z o.o., podano także.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews