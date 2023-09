Herkules odnotował 64,42 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu 2023 wobec 2,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,68 mln zł wobec 2,99 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 10,64 mln zł wobec 12,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,97 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 73,33 mln zł rok wcześniej.

„Kluczowym dla kształtu niniejszego sprawozdania zdarzeniem, które zaistniało w prezentowanym okresie, jest materializacja ryzyka zobowiązań warunkowych – poręczeń i zabezpieczeń rzeczowych udzielonych przez Herkules S.A. na rzecz spółki powiązanej Herkules Infrastruktura Sp. z o.o. za jej zobowiązania wobec Banku Gospodarstwa Krajowego związane z finansowaniem i zabezpieczeniami kontraktu GSMR. […] Suma obciążeń wyniku finansowego okresu z tego tytułu wynosi 63,2 mln zł, a wymagalność tego długu stanowi istotne zagrożenie dla wypłacalności spółki dominującej i w konsekwencji jej dalszej działalności i pośrednio całej grupy kapitałowej. Powyższa sytuacja stała się przesłanką do złożenia przez Herkules S.A. w dniu 25 lipca 2023 roku w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziale Gospodarczym wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości” – czytamy w raporcie.

„Poza powyższym zdarzeniem niewynikającym z normalnej działalności podstawowej grupa kapitałowa Herkules odnotowała spadek sprzedaży podstawowej we wszystkich segmentach operacyjnych. Istotnym niepowodzeniem jest spadek sprzedaży w podstawowym segmencie operacyjnym, jakim jest wynajem żurawi wieżowych. Dostrzegalny obecnie jest spadek liczby projektów przede wszystkim w sektorze mieszkaniowym, co należy wiązać z utrzymującymi się na bardzo wysokim poziomie stopami procentowymi i ograniczeniem akcji kredytowej. Pozytywnie w prezentowanym okresie wyróżnia się działalność działu żurawi gąsienicowych i energetyki wiatrowej, który przynosi wysoki poziom przychodów i rentowności, a jego maszyny mają blisko 100% poziom wykorzystania. Zahamowanie realizacji projektu GSMR spowodowały spadek sprzedaży w segmencie produkcji o 28% w relacji 1. półrocze 2023 r. do 1. półrocza 2022 r. Warto dodać, że pomiędzy wskazanymi okresami wzrosła o 28% sprzedaż spółki produkcyjnej na rzecz innych projektów poza kontraktem kolejowym. Poziom kosztów działalności operacyjnej kroczy równolegle ze spadkiem sprzedaży. W przedstawionym niniejszym sprawozdaniem okresie koszty te były niższe o 15% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wynikało to nie tylko z niższej aktywności operacyjnej, ale też z radykalnych działań ograniczających koszty funkcjonowania oraz bieżącej dyscypliny finansowej” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2023 r. wyniosła 64,15 mln zł wobec 3,26 mln zł straty rok wcześniej.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

Źródło: ISBnews