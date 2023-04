Miniony rok, a także IV kwartał były bardzo udane dla Lukardi. Spółka odnotowała rekordowe wzrosty przychodowe, które wynikały m.in. z dołączenia do Grupy Lukardi SI-eCommerce.

„IV kwartał był również doskonały. To były rekordowe wzrosty przychodowe, natomiast one bazowały na naszej synergii – na połączeniu spółek. Po dołączeniu spółki SI-eCommerce do Grupy Lukardi ta synergia jest widoczna. Mamy okazję widzieć wzrost przychodów od naszych klientów, do których jesteśmy teraz w stanie docierać z różnymi grupami produktowymi” – mówi Sebastian Herod, Wiceprezes Zarządu, Lukardi SA.

W materiale informacje dotyczące: