Nestmedic zawarła z akcjonariuszem – Horizeon Fundacja Rodzinna – porozumienie, zgodnie z którym akcjonariusz zobowiązał się do przeprowadzenia oferty publicznej akcji spółki polegającej sprzedaży nie więcej niż 1,4 mln istniejących akcji spółki po 0,6 zł za akcję tj. za łączną cenę nie wyższą niż 840 tys. zł, podała spółka. Sprzedaż akcji przez akcjonariusza nastąpi w celu reinwestowania pozyskanych środków w objęcie takiej samej ilości akcji serii Z jak ilość finalna akcji sprzedawanych, a cena emisyjna jednej akcji serii Z wyniesie również 0,6 zł.

Rozpoczęcie oferty publicznej akcji sprzedawanych nastąpi 26 lutego 2026 roku, a zawieranie transakcji sprzedaży akcji sprzedawanych – nie później niż 27 lutego 2026 roku, podano.

„Zawarcie porozumienia stanowi w ocenie zarządu spółki element niezbędny do dalszej realizacji rozwoju spółki. Celem spółki jest przeznaczenie środków pieniężnych pozyskanych w wyniku inwestycji akcjonariusza m.in. na komercjalizację oraz pokrycie bieżących kosztów związanych z rozwojem urządzenia Pregnabit Pro oraz platformy Pregnabit Cloud” – czytamy w komunikacie.

Nestmedic, powstały w 2014 r., to polska marka z branży medtechowej, której flagowym produktem jest system Pregnabit, służący do przeprowadzania zdalnego badania KTG dla kobiet w ciąży. Nestmedic zadebiutował na NewConnect w 2017 r.

Źródło: ISBnews