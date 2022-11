Huuuge jest przygotowany na wysoki wzrost skorygowanej EBITDA do końca roku, który będzie stanowić silną bazę na kolejne lata, poinformował Co-CEO Rod Cousens.

„Zakładamy kontynuację optymalizacji efektywności pozyskiwania użytkowników i maksymalizacji zwrotu z inwestycji, z naciskiem na najbardziej opłacalne kanały. Stosujemy dodatkową dyscyplinę wydatków opex, ograniczając wydatki uznaniowe i przenosząc więcej kosztów ze stałych na zmienne. Firma jest przygotowana na wysoki wzrost EBITDA do końca roku, co będzie stanowić silną bazę na kolejne lata” – powiedział Cousens podczas wideokonferencji.

Skorygowany wynik EBITDA za okres pierwszych 9 miesięcy tego roku osiągnął poziom prawie 53 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 21% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Jon Bellamy, CCO Huuuge Games, dodał, że w grudniu w głównych grach „Huuuge Casino” i „Billionaire Casino” wprowadzone zostaną rozwiązania oparte na uczeniu maszynowym, aby spersonalizować ekonomię gry. „Nasz sklep internetowy nadal przekracza oczekiwania i wkrótce zostanie zastąpiony pełnym doświadczeniem sieciowym dostępnym na urządzeniach mobilnych” – dodał Bellamy.

W kwestii „Traffic Puzzle”, testy techniczne kolejnego tytułu, opartego o platformę gry, rozpoczną się w grudniu 2022 r. Soft launch planowany jest na I/II kwartał 2023 r.

„Traffic Puzzle przynosi zyski na poziomie studia od września i powinno być tak nadal, dopóki nie wypuścimy kolejnego tytułu na początku 2023 r., mając na celu ocenę dalszego potencjału wzrostu w oparciu o wskaźniki KPI na wczesnym etapie zaangażowania” – dodał CCO spółki.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 373,74 mln USD w 2021 r.

Źródło: ISBnews