Huuuge odnotowało 17,26 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 15,07 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 20,79 mln USD wobec 16,5 mln USD zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 22,99 mln USD wobec 18,67 mln USD zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA to 24 mln USD vs 19,44 mln USD.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 58,8 mln USD w II kw. 2025 r. wobec 63,35 mln USD rok wcześniej.

W I poł. 2025 r. spółka miała 37,07 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 31,61 mln USD zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 121,19 mln USD w porównaniu z 130,33 mln USD rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 47,72 mln USD wobec 39,26 mln USD zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA to 49,28 mln USD vs 41,38 mln USD.

„Pierwsze 6 miesięcy 2025 roku zamknęliśmy z 19-proc. wzrostem skorygowanej EBITDA, która wyniosła 49,3 mln USD. Naszą zdolność do generowania gotówki potwierdziły wysokie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej netto, które w pierwszej połowie 2025 roku wyniosły 47,6 mln USD. Marża skorygowanej EBITDA wzrosła do 40,7%, co oznacza poprawę o 8,9 pkt proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. W pierwszej połowie roku przychody naszych kluczowych gier, 'Huuuge Casino’ oraz 'Billionaire Casino’, osiągnęły 119,3 mln USD, co oznacza 6-proc. spadek w stosunku do poprzedniego roku. Wynik ten odzwierciedla ogólny, słabnący trend na rynku gier typu social casino. Mimo spadku dziennej liczby aktywnych użytkowników (DAU) o 6,5% w II kwartale 2025 roku Huuuge utrzymał wysoki poziom monetyzacji swoich flagowych gier. Świadczą o tym rosnące wskaźniki: średni przychód na dziennego aktywnego użytkownika (ARPDAU) zwiększył się o 1,1%, a średni przychód na płacącego użytkownika (ARPPU) wzrósł o 2,5% w ujęciu kwartał do kwartału” – skomentował prezes Wojciech Wronowski, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zapowiedział, że Huuuge przygotowuje się na mocne zakończenie 2025 roku. Według wewnętrznego harmonogramu, w IV kwartale wprowadzi do flagowych gier „Huuuge Casino” oraz „Billionaire Casino” kluczowe, nowe funkcjonalności. Pierwsza z aktualizacji pojawi się już w połowie września, a kolejne będą udostępniane w następnych miesiącach. Każdej premierze towarzyszyć będzie szeroka kampania marketingowa z udziałem celebrytów. Spółka jest „szczególnie dumna” z wyników kanału Direct-to-Consumer (DTC), którego przychody w pierwszej połowie 2025 roku podwoiły się, osiągając 25,2 mln USD. Segment ten konsekwentnie bije rekordy, zwiększając swój udział w całkowitych przychodach z 22% w II kwartale 2025 roku do 24,6% w sierpniu tego roku. Co więcej, w pierwszych tygodniach września, po uruchomieniu usługi Huuuge Pay w Stanach Zjednoczonych, udział w przychodach przekroczył 30%, wskazał prezes.

„Huuuge konsekwentnie rozwija swoją strategię wejścia na rynek iGaming. Choć jeszcze kwartał temu ten obszar był w fazie badań, obecnie pracujemy nad wewnętrznymi kompetencjami w zakresie tworzenia własnego produktu. Realistycznie patrzymy na harmonogramy i terminy, dlatego planujemy wejście na ten rynek na początku 2027 roku. Dzięki naszemu doświadczeniu w grach online oraz zdolności do budowania innowacyjnych funkcjonalnościach w grach wierzymy, że nasza oferta w iGaming będzie wyjątkowa na tle konkurencji. Dzięki postępom w iGaming zyskaliśmy możliwość lepszej oceny i precyzyjnego określenia naszych strategicznych priorytetów” – napisał także.

Z jego słów wynika, że z perspektywy fuzji i przejęć Huuuge przekierowuje swoją uwagę z potencjalnych przejęć w segmencie gier free-to-play na możliwości w obszarze iGaming, co ma na celu przyspieszenie wejścia na nowe rynki.

„Choć jesteśmy jeszcze na wczesnym etapie tej transformacji, dostrzegamy przed sobą znaczący potencjał” – zakończył Wronowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 24,55 mln USD wobec 42,41 mln USD zysku rok wcześniej.

Huuuge jest globalnym producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2021 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 250,8 mln USD w 2024 r.

Źródło: ISBnews