Huuuge odnotowało 19,2 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 19,81 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 21,31 mln USD wobec 22,43 mln USD zysku rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 24,32 mln USD wobec 25,28 mln USD zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 56,52 mln USD w I kw. 2026 r. wobec 62,39 mln USD rok wcześniej.

„Przychody netto (rozumiane jako przychody pomniejszone o opłaty platformowe) za I kwartał 2026 roku wyniosły 45,5 mln USD, odnotowując umiarkowany spadek o 2,9% rok do roku i pozostając zasadniczo na niezmienionym poziomie kwartał do kwartału, co jest zgodne z szerszymi trendami na rynku social casino. Konsekwentna koncentracja spółki na rentowności oraz dyscyplinie kosztowej zaowocowała rekordową marżą skorygowanej EBITDA na poziomie 43,0%, co oznacza poprawę o 2,5 pkt proc. rok do roku. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej netto za kwartał osiągnęły 19,2 mln USD, a środki pieniężne i ich ekwiwalenty wzrosły do 119,5 mln USD na koniec I kwartału 2026 roku, w porównaniu z 100,6 mln USD na koniec 2025 roku” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Segment Direct-to-Consumer (DTC) kontynuował dynamiczny rozwój w I kwartale 2026 roku, osiągając rekordowy udział w przychodach ogółem na poziomie 41,2%. W kwietniu 2026 roku tendencja wzrostowa utrzymała się, a wskaźnik ten wzrósł do około 42%. Tak silna ekspansja jest wynikiem skutecznego wdrożenia usługi Huuuge Pay na iOS we wrześniu 2025 roku oraz na Androida w listopadzie 2025 roku. Huuuge konsekwentnie dąży do zwiększania udziału przychodów DTC, uwzględniając zmiany regulacyjne oraz polityki platform dystrybucyjnych, podano także.

Po przeprowadzonej restrukturyzacji organizacyjnej Huuuge w pełni skoncentrował swoje zasoby na segmencie social casino oraz ekspansji na nowe rynki. Długowieczność flagowych gier pozostaje fundamentem strategii spółki. Huuuge skupia się na utrzymaniu zaangażowania graczy oraz rozwoju sprawdzonych funkcjonalności i kluczowych przewag konkurencyjnych. Równolegle Huuuge aktywnie przygotowuje wejście na rynek iGaming, intensyfikując działania M&A skierowane do operatorów B2C w tym sektorze oraz rozwijając partnerstwa strategiczne, które mają stworzyć nowy pion biznesowy. Huuuge podtrzymuje swoje zobowiązanie do dystrybucji 50% – 100% rocznych wolnych przepływów pieniężnych w kolejnym roku obrotowym, konsekwentnie budując wartość dla akcjonariuszy, czytamy dalej.

„Pierwszy kwartał 2026 roku był dla Huuuge kolejnym kwartałem konsekwentnej realizacji strategii. Przychody netto zasadniczo ustabilizowały się rok do roku, a rentowność dalej się poprawiała. Marża skorygowanej EBITDA osiągnęła rekordowy poziom 43%. Kanał Direct-to-Consumer nadal dynamicznie rósł i odpowiadał za ponad 41% kwartalnych przychodów, dodatkowo poprawiając jakość naszych wyników oraz poziom generowanej gotówki. Jednocześnie utrzymywaliśmy dyscyplinę kosztową: koszty operacyjne, nie licząc wydatków na pozyskiwanie użytkowników, spadły rok do roku po raz trzeci z rzędu. Kwartał zakończyliśmy z saldem gotówki na poziomie 119,5 mln USD. Z myślą o długoterminowej wartości dla akcjonariuszy koncentrujemy się na zdyscyplinowanej alokacji kapitału, rozwijamy nasze produkty zgodnie z harmonogramem wdrażania nowych funkcjonalności do gier, a także aktywnie analizujemy możliwości w sektorze iGaming” – podsumował CEO Wojciech Wronowski, cytowany w materiale.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 0,46 mln USD wobec 0,22 mln USD straty rok wcześniej.

Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier online przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 235,6 mln USD w 2025 r.

Źródło: ISBnews