Hydro Aluminium zdecydowało, by obniżyć cenę akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetalu do 78,69 zł za sztukę z 82 zł. Zmiana wejdzie w życie dnia 16 czerwca 2023 r. o godzinie 00:00, podał wzywający.

„Zmieniona cena akcji w wezwaniu jest niższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą, tym samym […] wzywający jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim wejdzie w życie zmiana ceny, wyższą cenę akcji w wezwaniu wynoszącą 82 zł. Z kolei wszystkie osoby, które zapiszą się w wezwaniu od dnia 16 czerwca 2023 r. godziny 00:00 włącznie otrzymają niższą cenę akcji w wezwaniu wynoszącą 78,69 zł, która jest równa pierwotnej cenie akcji w wezwaniu i nie niższa od minimum ustawowego wyznaczonego dla tego wezwania” – czytamy w komunikacie.

Treść wezwania w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian, podano także.

25 maja Norsk Hydro ponownie ogłosiło wezwanie na 100% akcji Alumetal – z ceną 78,69 zł za akcję. Oznaczała ona premię w wysokości 15% wobec ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r. Później cena została podniesiona do 82 zł.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne, tworząc miejsce pracy dla 30 tys. pracowników w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews